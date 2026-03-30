 Özge Sönmez

'Türkiye, İran'ın lehine savaşa girecek' iddialarına DMM'den jet cevap

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

30.03.2026
12:18
30.03.2026
DMM, "'nin 'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya 'a gireceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN İMAJINA ZARAR VERMEK AMAÇLANIYOR"

DMM'nin açıklaması şu şekilde şekilde:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddialar ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.

