DMM, "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Türkiye, İran'ın lehine savaşa girecek' iddialarına DMM'den jet cevap DMM, Türkiye'nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirmiştir. DMM, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunu belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saldırıların sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barış için diplomatik çaba gösterildiğini aktarmıştır. Bu tür paylaşımların Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı vurgulanmıştır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması istenmiştir.

"TÜRKİYE'NİN İMAJINA ZARAR VERMEK AMAÇLANIYOR"

DMM'nin açıklaması şu şekilde şekilde:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.