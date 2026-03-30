Ekonomik güven endeksi 97,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin Şubat ayına göre yüzde 2,8 azalarak 97,9'a düştüğünü açıkladı.Buna göre, Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 85,0 değerini aldı. Reel kesim güven endeksi yüzde 3,9 azalarak 100,0 değerine, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 113,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,0 azalarak 113,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 azalarak 80,6 değerine geriledi.