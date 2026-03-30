Geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çirkin dizisinin başrolleri Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul yaşlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören iddialı projeye başrol karakterler arasındaki yaş farkı damga vurdu. İzleyiciler genç oyuncu Derya Pınar Ak ve yetenekli oyuncu Çağlar Ertuğrul’un yaşını merak etti. İlk bölümüyle izleyiciden tam puan alan Çirkin dizisinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yaşını duyanlar şoke oldu. Peki, Derya Pınar Ak kaç yaşında? Çağlar Ertuğrul’un yaşı kaç? Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul arasında kaç yaş var? Çirkin dizisinin başrolleri Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yaşlarını sizin için araştırdık. İşte Çirkin dizisi Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yaşları…

HABERİN ÖZETİ Çirkin dizisinin başrolü Derya Pınar Ak’ın yaşını duyan şoke oldu! Partneri Çağlar Ertuğrul bakın kaç yaşındaymış Star TV'de yayınlanan 'Çirkin' dizisinin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul arasındaki yaş farkı gündem oldu. Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu olup 2026 itibarıyla 23 yaşındadır. Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 İzmir doğumlu olup günümüz itibarıyla 38 yaşındadır. İki oyuncu arasında 15-16 yaş fark bulunmaktadır. Çağlar Ertuğrul, yaş farkıyla ilgili olarak, bireyler reşitse ve projeye profesyonel yaklaşabiliyorsa yaş farkının sorun olmaması gerektiğini belirtmiştir.

ÇİRKİN DİZİSİNİN BAŞROLÜ DERYA PINAR AK’IN YAŞINI DUYAN ŞOKE OLDU!

Çirkin dizisi, Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerinde geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen diziye başrollerin yaşları damga vurdu. Çirkin dizisinde ‘Meryem’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Derya Pınar Ak’ın yaşını duyanlar şoke oldu.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak, ekranlara Çirkin dizisiyle geri dönüş yaptı. Özellikle ‘Prens’ dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1.62 boyunda ve 46 kiloda olan Ak, 2026 itibarıyla 23 yaşındadır.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında adım atan Derya Pınar Ak, genç yaşına rağmen başarılı oyunculuk kariyerine tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilerde Star TV ekranlarının iddialı projesi Çirkin dizisinde başrol oynayan genç oyuncu, yaşıyla herkesi şaşkına çeviriyor.

Türk televizyon ve sinema sektöründe dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alan Derya Pınar Ak, güzelliği ve performansıyla adından söz ettiriyor. Oyunculuk kariyerine uzun bir süredir devam eden Ak, yer aldığı birbirinden başarılı projelerle popülerliğini artırmaya devam ediyor.

ÇİRKİN DİZİSİNDE DERYA PINAR AK’IN PARTNERİ ÇAĞLAR ERTUĞRUL BAKIN KAÇ YAŞINDA!

Çirkin dizisinde ‘Kadir’ karakteri olarak izleyici karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul, kendinden 16 yaş küçük partneri Derya Pınar Ak ile ekranlarda yerini alıyor. Star TV ekranlarının en iddialı projelerinden biri olan Çirkin dizisi başrolleriyle gündemdeki yerini koruyor. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul arasındaki yaş farkı izleyicilerin tepkilerine neden oluyor.

5 Kasım 1987 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, günümüz itibarıyla 38 yaşındadır. 22-23 yaşlarında olan Derya Pınar Ak ile arasında 15-16 yaş fark olan Ertuğrul, kendisini eleştirenlere; “Bireyler reşitse ve projeye profesyonel yaklaşabiliyorsa yaş farkı sorun olmamalı” sözleriyle cevap vermişti.