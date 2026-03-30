29 Mart Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Çirkin, Doktor: Başka Hayatta, Aynı Yağmur Altında…Dün en çok ne izlendi?

29 Mar 2026 reyting sonuçları her zamankinden daha büyük bir merakla bekleniyor. Zira, dün akşam TRT1’de hafta sonlarına damga vuran Teşkilat ve Doktor: Başka Hayatta dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra Aynı Yağmur Altında dizisinin final bölümü ve Çirkin dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Kıran kırana geçen reyting yarışlarının ardından izlenme oranları ise televizyon dünyasına damga vurdu…
29 Mart Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Star TV’de Çirkin, ATV’de Aynı Yağmur Altında, Now TV’de Doktor: Başka Hayatta dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Hem konusu hem de oyuncuları ile adından söz ettiren ve merakla beklenen yapımlar ekranlarda yer alırken, günün ilk saatleri itibariyle de Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranları ise büyük bir merak konusu oldu…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 175. Bölümüyle, Now TV’de Doktor: Başka Hayatta dizisi 4. bölümüyle, Star TV’de Çirkin dizisi ilk bölümüyle, ATV’de Aynı Yağmur Altında dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor ile heyecanlı anlar yaşanırken, Show TV’de yabancı Sinema Son Hesaplaşma film severlere eğlenceli anlar yaşattı. Dün akşam Kanal D’de ise Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 29 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.