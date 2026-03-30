Çirkin dizisi geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarında reyting macerasına başladı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken iddialı dizi izleyiciden tam puan aldı. Özellikle oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Çirkin dizisinde yer alan oyuncuların kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Çirkin dizisine dair detaylar merak edildi. Peki, Çirkin dizisi oyuncuları kimdir? Çirkin dizisi hikayesi gerçek mi? Çirkin dizisine dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Çirkin dizisi hakkında bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Çirkin dizisi oyuncuları kimdir? Çirkin dizisi hikayesi gerçek mi? Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çirkin dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. Yapımcılığını 25 Film üstlenirken, yapımcıları Fırat Parlak ve Koray Şahin. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor. Çirkin dizisinin hikayesi gerçek bir hikayeden uyarlanmamış, tamamen hayal ürünüdür. Dizi, aşk, hırs ve hesaplaşmayı konu alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Yapımını 25 Film'in, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin'in üstlendiği Çirkin dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu Çirkin dizisi, geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında reyting macerasına başladı.

Etkileyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyan Çirkin dizisi oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiriyor. Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı fenomen dizi birbirinden başarılı oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk, hırs ve hesaplaşmanın merkezde olduğu Çirkin dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu oluyor.

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Çirkin dizisinde şu isimler yer alıyor:

Çağlar Ertuğrul

Derya Pınar Ak

Başak Gümülcinelioğlu

Olgun Toker

Baran Bölükbaşı

Cahit Gök

Gözde Kansu

Sema Gültekin

Eylül Ersöz

Özlem Kaya

Eren Demirbaş

Buse Badurlar

Yusuf Nebioğlu

Berkay Şahinoğlu

Ferhat Akgün

Öykü Sakarya

Efe Poylu

Emre Akarsu

Müfit Aytekin

Ali Talha Gürbüz

Erva Özel

Kadir Bertan

Nur Sürer

Çetin Tekindor

ÇİRKİN DİZİSİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Aşk, hırs ve hesaplaşmanın merkezde olduğu Çirkin dizisi herhangi bir gerçek hikâye içermiyor. Tamamen hayal ürünü olarak kurgulanan iddialı proje gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıyor. Çirkin dizisinin senaryo ekibi tarafından kaleme alınan hikâye tamamen kurgusal bir dram işliyor.

Herhangi bir kitap uyarlaması da olmayan Çirkin dizisi özgün senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Çirkin dizisinin konusunda; masum bir kalpten doğan büyük bir hikâye yer alıyor. Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikâye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor.

Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşkı Kadir’dir. Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…