Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Çirkin dizisi oyuncuları kimdir? Çirkin dizisi hikayesi gerçek mi?

Ekran macerasına geçtiğimiz akşam başlayan Çirkin dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren projede yer alan isimler araştırılmaya başlandı. İlk bölümüyle seyirciden ilgi gören iddialı dizi hakkında detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Çirkin dizisi oyuncuları kimdir? Çirkin dizisi hikayesi gerçek mi? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 08:15

Çirkin dizisi geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarında reyting macerasına başladı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken iddialı dizi izleyiciden tam puan aldı. Özellikle oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Çirkin dizisinde yer alan oyuncuların kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Derya Pınar Ak ve ’un yer aldığı Çirkin dizisine dair detaylar merak edildi. Peki, Çirkin dizisi oyuncuları kimdir? Çirkin dizisi hikayesi gerçek mi? Çirkin dizisine dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Çirkin dizisi hakkında bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çirkin dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Dizinin başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.
Yapımcılığını 25 Film üstlenirken, yapımcıları Fırat Parlak ve Koray Şahin.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.
Çirkin dizisinin hikayesi gerçek bir hikayeden uyarlanmamış, tamamen hayal ürünüdür.
Dizi, aşk, hırs ve hesaplaşmayı konu alıyor.
ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in üstlendiği Çirkin dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin dizisi, geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında reyting macerasına başladı.

Etkileyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyan Çirkin dizisi oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiriyor. Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı fenomen dizi birbirinden başarılı oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk, hırs ve hesaplaşmanın merkezde olduğu Çirkin dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu oluyor.

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Çirkin dizisinde şu isimler yer alıyor:

  • Çağlar Ertuğrul
  • Derya Pınar Ak
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Olgun Toker
  • Baran Bölükbaşı
  • Cahit Gök
  • Gözde Kansu
  • Sema Gültekin
  • Eylül Ersöz
  • Özlem Kaya
  • Eren Demirbaş
  • Buse Badurlar
  • Yusuf Nebioğlu
  • Berkay Şahinoğlu
  • Ferhat Akgün
  • Öykü Sakarya
  • Efe Poylu
  • Emre Akarsu
  • Müfit Aytekin
  • Ali Talha Gürbüz
  • Erva Özel
  • Kadir Bertan
  • Nur Sürer
  • Çetin Tekindor
ÇİRKİN DİZİSİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Reyting macerasına geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarında başlayan Çirkin dizisi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekran başına kilitledi. İlk bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı projenin hikayesi de merak konusu oldu.

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç kaleme aldığı Çirkin dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. İzleyiciler “Çirkin dizisi hikayesi gerçek mi?” sorusunun cevabını hızla araştırıyor.

Aşk, hırs ve hesaplaşmanın merkezde olduğu Çirkin dizisi herhangi bir gerçek hikâye içermiyor. Tamamen hayal ürünü olarak kurgulanan iddialı proje gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıyor. Çirkin dizisinin senaryo ekibi tarafından kaleme alınan hikâye tamamen kurgusal bir dram işliyor.

Herhangi bir kitap uyarlaması da olmayan Çirkin dizisi özgün senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Çirkin dizisinin konusunda; masum bir kalpten doğan büyük bir hikâye yer alıyor. Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikâye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor.

Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşkı Kadir’dir. Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul’un partneriyle arasındaki yaş farkı gündem oldu! Tartışmalar yeniden alevlendi
ETİKETLER
#Çağlar Ertuğrul
#Dizi Oyuncuları
#Derya Pınar Ak
#Çirkin Dizisi
#Dizi Hikayesi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.