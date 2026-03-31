Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

CHP kulislerinde adaylık krizi çıktı! İmamoğlu'nun 'kadın cumhurbaşkanı' sözlerine mahkeme salonunda notlu uyarı geldi

Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmadaki "İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak" sözleri, Ankara kulislerinde "Dilek İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak" sorularının sorulmasına sebep oldu. CHP kulislerini karıştıran ifadelerin ardından duruşma sırasında danışmanlarından İmamoğlu'na gelen "uyarı notu" ise mahkeme başkanının tepkisine neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
CHP kulislerinde adaylık krizi çıktı! İmamoğlu'nun 'kadın cumhurbaşkanı' sözlerine mahkeme salonunda notlu uyarı geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 19:03

İstanbul’daki 'Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü' duruşmasında savunma yapan , Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal karşılığını anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyada ve 'de spekülasyonlara yol açtı. İmamoğlu'nun, “Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz Sayın Hâkim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir. Benim için öyledir yani” sözleri, salonda ve sosyal medyada "Dilek İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorusunu beraberinde getirdi.

0:00 132

DURUŞMADA "NOT" GERGİNLİĞİ YAŞANDI

İmamoğlu’nun bu sözlerinin ardından, danışmanları tarafından kendisine ulaştırılan 'Sayın Başkanım' hitaplı bir not mahkeme başkanının dikkatinden kaçmadı. Notun içeriğinde, "kadın Cumhurbaşkanı" vurgusunun kamuoyunda doğrudan Dilek İmamoğlu olarak algılandığını belirtildiği görüldü. Uyarı niteliği taşıdığı değerlendirilen notun İmamoğlu'nun ifadelerinin, CHP parti yönetiminde kriz çıkarabileceği endişesine sebep olduğu düşündürdü.

Mahkeme Başkanı bugünkü duruşmada not alışverişini gündeme taşıyarak, "Burada Cumhurbaşkanı adaylığı ifadesi var, bu tür iletişimlere izin veremeyiz" diyerek duruma müdahale etti. İmamoğlu ise durumu sakinleştirmeye çalışarak, "Size sıkıntı olmasın, notu ben alayım" dediği öğrenildi.

DANIŞMANLARIN "ERKEN FORMÜL" KAYGISI

Kulislerden sızan bilgilere göre; İmamoğlu’nun yakın ekibi, bu çıkışın Özgür Özel ve Mansur Yavaş cephesine karşı "erken bir hamle" veya "adaylık dayatması" olarak algılanmasından endişe ediyor. Özellikle davanın gidişatı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun kendi adaylığının önündeki engelleri aşamayacağını kabullendiğini, ayrıca bu durumda "B planı" olarak eşinin isminin öne sürülmesi ihtimali, CHP yönetiminde "kontrol dışı süreç" kaygısının tetiklediği düşünülüyor.

CHP YÖNETİMİ TAKİPTE: ADAYLIK KRİZİ DERİNLEŞİR Mİ?

CHP Genel Merkezi’nin duruşmadaki bu ifadeleri ve "not krizini" yakından takip ettiği belirtiliyor. Parti içinde bazı isimlerin, "Adaylık süreci mahkeme salonlarından yönetilmemeli" eleştirisini getirdiği, Özgür Özel liderliğindeki yönetimin ise gelişmelerden rahatsız olduğu ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#Dilek İmamoğlu
#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
#Mahkeme Duruşması
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.