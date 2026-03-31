İstanbul’daki 'Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü' duruşmasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamının toplumsal karşılığını anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyada ve CHP'de spekülasyonlara yol açtı. İmamoğlu'nun, “Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz Sayın Hâkim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir. Benim için öyledir yani” sözleri, salonda ve sosyal medyada "Dilek İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" sorusunu beraberinde getirdi.

Dinle

CHP kulislerinde adaylık krizi çıktı! İmamoğlu'nun 'kadın cumhurbaşkanı' sözlerine mahkeme salonunda notlu uyarı geldi

DURUŞMADA "NOT" GERGİNLİĞİ YAŞANDI

İmamoğlu’nun bu sözlerinin ardından, danışmanları tarafından kendisine ulaştırılan 'Sayın Başkanım' hitaplı bir not mahkeme başkanının dikkatinden kaçmadı. Notun içeriğinde, "kadın Cumhurbaşkanı" vurgusunun kamuoyunda doğrudan Dilek İmamoğlu olarak algılandığını belirtildiği görüldü. Uyarı niteliği taşıdığı değerlendirilen notun İmamoğlu'nun ifadelerinin, CHP parti yönetiminde kriz çıkarabileceği endişesine sebep olduğu düşündürdü.

Mahkeme Başkanı bugünkü duruşmada not alışverişini gündeme taşıyarak, "Burada Cumhurbaşkanı adaylığı ifadesi var, bu tür iletişimlere izin veremeyiz" diyerek duruma müdahale etti. İmamoğlu ise durumu sakinleştirmeye çalışarak, "Size sıkıntı olmasın, notu ben alayım" dediği öğrenildi.

DANIŞMANLARIN "ERKEN FORMÜL" KAYGISI

Kulislerden sızan bilgilere göre; İmamoğlu’nun yakın ekibi, bu çıkışın Özgür Özel ve Mansur Yavaş cephesine karşı "erken bir hamle" veya "adaylık dayatması" olarak algılanmasından endişe ediyor. Özellikle davanın gidişatı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun kendi adaylığının önündeki engelleri aşamayacağını kabullendiğini, ayrıca bu durumda "B planı" olarak eşinin isminin öne sürülmesi ihtimali, CHP yönetiminde "kontrol dışı süreç" kaygısının tetiklediği düşünülüyor.

CHP YÖNETİMİ TAKİPTE: ADAYLIK KRİZİ DERİNLEŞİR Mİ?

CHP Genel Merkezi’nin duruşmadaki bu ifadeleri ve "not krizini" yakından takip ettiği belirtiliyor. Parti içinde bazı isimlerin, "Adaylık süreci mahkeme salonlarından yönetilmemeli" eleştirisini getirdiği, Özgür Özel liderliğindeki yönetimin ise gelişmelerden rahatsız olduğu ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.