CHP'nin tartıştığı konu: Ekrem İmamoğlu işaret etti, Dilek İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sarf ettiği , "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" ifadeleri siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.



İmamoğlu'nun kadın bir cumhurbaşkanı işaret etmesinin ardından eşi Dilek İmamoğlu'nun CHP'den aday olabileceği iddiası ortaya atıldı. TGRT Haber Medya Kritik programında bu konu masaya yatırıldı.

DİLEK İMAMOĞLU CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLACAK?

Gazeteci Fuat Uğur, Dilek İmamoğlu'nun adaylığının Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu kadar alıcısı olmadığını belirterek "Dilek İmamoğlu aday olursa bir alıcısı var. Ama Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kadar alıcısının olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

CHP'NİN EN ÇOK TARTIŞTIĞI KONU

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Üsküdar Belediye Başkanı Selin Sayek Böke isminin de kulislerde dolaşsa da ihtimal vermediğini belirterek parti içinde tartışmaların başladığını şu şekilde ifade etti:

"Eğer bir kadını işaret ettiğini düşünürsek en güçlü aday Dilek İmamoğlu'dur ikinci bir isim asla olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun yerini dolduracak bir figürden bahsedeceksek o isim Dilek İmamoğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok tartıştığı konuların başında da bu geliyor. Acaba aday Dilek İmamoğlu mu? Ekrem Bey bastırırsa adaylığı ön plana çıkar başka bir isim konuşulmaz" dedi.