CHP, Ekrem İmamoğlu'ndan umudu kesti! "Yeni bir adayla yola devam edelim"

Cumhuriyet Halk Partisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'ndan umudu kesti. CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına Özgür Özel’in en yakınındaki iki isim de dahil oldu. Yeni bir adayla yola devam edilmesi için Genel Merkez, MYK ve PM'ye baskı kuruluyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:28
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:33

CHP içinde Ekrem İmamoğlu krizi büyümeye devam ediyor. Yüzyılın yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in en yakınındaki iki isim de dahil oldu.

GERİLİME ADAYLIK KONUSU DA EKLENDİ

Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Özel’in “partimizin ağabeyi” diyerek TBMM Grubu’nu emanet ettiği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki gerilime adaylık konusu da eklendi.

PARTİYE 'YENİ ADAY' BASKISI

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın aktardığı habere göre; Böke, yargı süreci devam eden İmamoğlu’nun adaylığında ısrarını sürdürdüğünü bu konuda genel merkeze, MYK ve PM üzerinde baskı kurduğunu belirtti.

Silivri’deki duruşmalara katılmadığı için eleştirilen Ağbaba ise İmamoğlu’nun adaylığının partiyi yıpratacağını savunarak yeni bir adayla yola devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ağbaba’nın bu konuda TBMM grup yönetimi ve milletvekilleri üzerinde de baskı kurmaya başladığı belirtiliyor.

BAZI PARTLİLER İMAMOĞLU'NA MESAFELİ DURUYOR

Haberin devamında ise şu ifadeler kullandı:

"Ağbaba'ya en büyük destek Meclis grubundan geldi. Silivri'deki katılım yetersizliği ve vekiller arasında İmamoğlu'na mesafeli durma politikasında da Ağbaba etkisi var. Genel Başkan Yardımcıları Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in de aralarında bulunduğu isimler, Ağbaba'ya destek veriyor. Böke'nin destekçileri arasında ise Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yarımcıları Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan başı çekiyor.

SİLİVRİ YERİNE VALİ YAVUZ’A GİTTİ

Gerilimi artıran gelişmelerden biri de Ağbaba'nın Silivri'deki davanın ilk duruşmasına katılmaması. Ağbaba’nın aynı gün Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etmesi, İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oldu. Bu ziyaretin bilinçli bir tercih olduğu yönündeki iddialar kulislere yansırken, İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin “yalnız bırakanlar ihraç edilsin” çıkışının doğrudan Ağbaba’yı hedef aldığı öne sürüldü. Vali Yavuz, Ordu'da görev yaparken 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde şehre giden İmamoğlu'nun hakaretine uğramıştı. İmamoğlu'nun hakkında siyaset yasağı getirilmesini de içeren devlet yetkilisine hakaret davası bu olay üzerine açılmıştı."

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
