Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Fikret Orman, Burak Elmas, Sabancı kardeşler gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında flaş gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonlarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Burak Elmas’ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlüyü gözaltına aldığı öğrenildi.

SABANCI KARDEŞLER VE GÜZİDE DURAN DA EMNİYETTE

Operasyonun kapsamı spor dünyasıyla sınırlı kalmadı. İş dünyasının tanınmış isimlerinden Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı ile eski manken Güzide Duran da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

SUÇLAMALARDA FUHUŞ VE UYUŞTURUCU TİCARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın; "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için yer sağlama", "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" ve "fuhşa teşvik ile aracılık etmek" suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

HANDE ERÇEL YURT DIŞINDA, DİDEM SOYDAN ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden oyuncu Hande Erçel’in yurt dışında olduğu tespit edilirken, ünlü model Didem Soydan’ın yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.