Yüzyılın yolsuzluk davasında 10'uncu duruşma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması bugün görülecek...
Duruşma savcısı hasta olduğu için bu oturumda başka bir savcı görevlendirildi. Daha önceki duruşmalarda taşkınlık çıkaran vekiller de dahil 5 CHP'li milletvekili salona alınmadı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul Valisi Davut Gül de, Resul Emrah Şahan'ın savunmasında söz ettiği Şişli'deki bir proje hakkındaki ifadelerine cevap verdi. Vali Gül, "Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yargılandığı mahkemede ileri sürdüğü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların tamamı çarpıtma niteliğindedir" dedi.
|Suç
|Sıklık
|Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
|Rüşvet
|12 kez
|Suç gelirlerinin aklanması
|7 kez
|Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
|7 kez
|Kişisel verilerin kaydedilmesi
|2 kez
|Kişisel verileri ele geçirme ve yayma
|2 kez
|Suç delillerini gizleme
|2 kez
|Haberleşmenin engellenmesi
|Kamu malına zarar verme
|Rüşvet alma
|47 kez
|Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
|İrtikap
|9 kez
|İhaleye fesat karıştırma
|70 kez
|Çevrenin kasten kirletilmesi
|Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
|Orman Kanunu'na Muhalefet
|Maden Kanunu'na muhalefet
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.