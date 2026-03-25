Yüzyılın yolsuzluk davasında 10'uncu duruşma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması bugün görülecek...

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Duruşma savcısı hasta olduğu için bu oturumda başka bir savcı görevlendirildi. Daha önceki duruşmalarda taşkınlık çıkaran vekiller de dahil 5 CHP'li milletvekili salona alınmadı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ilk kez hakim karşısına çıktı.

VALİ GÜL'DEN İDDİALARA CEVAP

İstanbul Valisi Davut Gül de, Resul Emrah Şahan'ın savunmasında söz ettiği Şişli'deki bir proje hakkındaki ifadelerine cevap verdi. Vali Gül, "Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yargılandığı mahkemede ileri sürdüğü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların tamamı çarpıtma niteliğindedir" dedi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç Sıklık Suç işlemek amacıyla örgüt kurma Rüşvet 12 kez Suç gelirlerinin aklanması 7 kez Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık 7 kez Kişisel verilerin kaydedilmesi 2 kez Kişisel verileri ele geçirme ve yayma 2 kez Suç delillerini gizleme 2 kez Haberleşmenin engellenmesi Kamu malına zarar verme Rüşvet alma 47 kez Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma İrtikap 9 kez İhaleye fesat karıştırma 70 kez Çevrenin kasten kirletilmesi Vergi Usul Kanunu'na muhalefet Orman Kanunu'na Muhalefet Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.