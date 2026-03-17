Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İBB davasında yeni gelişme! Mahkemenin 'sınırlı izleyici' tedbiri hakkında yeni kararını Fatih Atik duyurdu

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Davası" kapsamında yeni bir talep mahkemeye ulaştı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 10 CHP’li, duruşmaları izlemek için başvuruda bulunduğu belirli taahhütler karşılığında mahkemeye katılmasına izin verildiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 00:59

'de yayınlanan Medya Kritik programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam eden "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Davası" duruşmalarında sürekli olarak gerginlik yaşanmasının ardından sanık yakınları dışında izleyicilerin alınmaması konusunda müzekkere yazılmıştı. kanadından bu duruşmaları izleme talebinin geldiği öğrenildi. Aralarında üst düzey parti yetkilileri ve milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişilik bir heyet, duruşmaları takip etmek için mahkemeye başvurdu. Atik konuyla ilgili izleme talebinin kabul edildiğini duyurdu.

0:00 196

"YARGILAMAYA MÜDAHALE EDİLMEYECEK" VURGUSU

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu izleme talebinde yargılamanın sağlıklı yürütülmesine dair önemli taahhütler yer aldı. Talepte; duruşma düzeninin bozulmayacağı, yargılamanın seyrine hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceği, mahkeme salonu disiplinine tam uyum gösterileceği hususlarının özellikle gözetildiği bildirildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Şu an için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi değerlendirme aşamasında olduğu konuşulurken Fatih Atik mahkeme heyeti tarafından anlaşma sağlandığını belirtti. İzleme talebinde bulunan 10 CHP'li ismin verilen taahhütler hususunda dikkat ederek duruşmaya izleyici olarak katılabileceğinin karar verildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve İBB yolsuzluk davasının ilk duruşmasının beşinci oturumunda, duruşma başlamadan önce salonda yaşanan gerginlik üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunmuştu.

"SANIKLARIN SAVUNMALARINI TAMAMLAYABİLMESİ İÇİN"

Mahkeme tarafından Başsavcılığa gönderilen müzekkerede, yargılamanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarını tamamlayabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usule uygun biçimde sürdürülebilmesi için sanıkların savunma hakları da gözetilerek, bir sonraki duruşmada yalnızca sanıklar ve avukatları, müştekiler ve müşteki vekilleri, davayı takip etmek isteyen basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ve ikinci derece yakınlarının salona alınması; bunların dışındaki kişilerin ise içeri alınmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik başsavcılıktan talimat alınacak mahkemenin talebine cevap veren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yazı yazdı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra edilerek, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığı'nın da yazısı da dikkate alınarak, yerleşke çevresi ve salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla akamete uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınması rica olunur."

ETİKETLER
#tgrt haber
#ekrem imamoğlu
#chp
#Mahkeme Kararı
#Yargılamaya Müdahale
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.