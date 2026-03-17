TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam eden "Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Davası" duruşmalarında sürekli olarak gerginlik yaşanmasının ardından sanık yakınları dışında izleyicilerin alınmaması konusunda müzekkere yazılmıştı. CHP kanadından bu duruşmaları izleme talebinin geldiği öğrenildi. Aralarında üst düzey parti yetkilileri ve milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişilik bir heyet, duruşmaları takip etmek için mahkemeye başvurdu. Atik konuyla ilgili izleme talebinin kabul edildiğini duyurdu.

İBB davasında yeni gelişme! Mahkemenin 'sınırlı izleyici' tedbiri hakkında yeni kararını Fatih Atik duyurdu

"YARGILAMAYA MÜDAHALE EDİLMEYECEK" VURGUSU

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu izleme talebinde yargılamanın sağlıklı yürütülmesine dair önemli taahhütler yer aldı. Talepte; duruşma düzeninin bozulmayacağı, yargılamanın seyrine hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceği, mahkeme salonu disiplinine tam uyum gösterileceği hususlarının özellikle gözetildiği bildirildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Şu an için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi değerlendirme aşamasında olduğu konuşulurken Fatih Atik mahkeme heyeti tarafından anlaşma sağlandığını belirtti. İzleme talebinde bulunan 10 CHP'li ismin verilen taahhütler hususunda dikkat ederek duruşmaya izleyici olarak katılabileceğinin karar verildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve İBB yolsuzluk davasının ilk duruşmasının beşinci oturumunda, duruşma başlamadan önce salonda yaşanan gerginlik üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunmuştu.

"SANIKLARIN SAVUNMALARINI TAMAMLAYABİLMESİ İÇİN"

Mahkeme tarafından Başsavcılığa gönderilen müzekkerede, yargılamanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarını tamamlayabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usule uygun biçimde sürdürülebilmesi için sanıkların savunma hakları da gözetilerek, bir sonraki duruşmada yalnızca sanıklar ve avukatları, müştekiler ve müşteki vekilleri, davayı takip etmek isteyen basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ve ikinci derece yakınlarının salona alınması; bunların dışındaki kişilerin ise içeri alınmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik başsavcılıktan talimat alınacak mahkemenin talebine cevap veren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yazı yazdı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra edilerek, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığı'nın da yazısı da dikkate alınarak, yerleşke çevresi ve salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla akamete uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınması rica olunur."