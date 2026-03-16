İBB yolsuzluk davasında 2. hafta! Duruşmada tansiyon yine yükseldi: İşte yaşananlar

Geçtiğimiz hafta tansiyonun bir an düşmediği ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ ve İBB yolsuzluk davasında 2’inci hafta başladı.
İlk 4 günde usul tartışmalarından dolayı 107 tutuklu sanıktan sadece 4’ü dinlenebildi. Duruşma, Ağaç A.Ş. çalışanlarından tutuklu Fatih Yağcı ile Ağaç A.Ş.’den aldığı yüklü ihale dikkat çeken iş insanı Ali Üner’in savunmasıyla devam edecek.
İşte İBB yolsuzluk ve Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında yaşanan son gelişmeler...
Duruşmanın başlamasıyla tansiyon yine yükseldi. CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukatların olduğu yerde cübbesiyle yer aldı. Mahkeme Başkanı ise “vekilimizi seyirci kısmına alalım lütfen bu yargılama bu şekilde olmaz. Her gün bir krizle bu yargılamayı yapamayız" dedi. Avukat Milletvekili Turan Taşkın Özer, “Ben baroya kayıtlı bir Avukatım cübbemi giydim hukukçu bir vekil olarak buradan takip edeceğim" diye konuştu. Mahkeme Başkanı da duruşmaya ara verdi.
Duruşmanın ilk günü Ekrem İmamoğlu söz almak istedi, mahkeme başkanı izin vermeyince İmamoğlu sanık kürsüsüne zorla yürüdü. İkinci gün ise İmamoğlu, yanına oturtulan Jandarmanın kaldırılmasını istedi. Yaklaşık 20 dakika süren tartışmadan sonra “Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ifadesiyle duruşma başladı. Sonrasında iş insanı Bulut Aydöner, CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ve iki kez etkin pişmanlıktan faydalanmasına rağmen tutukluluk hali devam eden Ağaç A.Ş. satın alma müdürü Ümit Polat sanık kürsüsüne geldi.
Ramazan Bayramı’ndan dolayı bu hafta çarşamba gününe kadar sürecek duruşma; Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte daha da geç saatlere kadar bitebilir.
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.