Geçtiğimiz hafta tansiyonun bir an düşmediği ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ ve İBB yolsuzluk davasında 2’inci hafta başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB yolsuzluk davasında 2. hafta! Duruşmada tansiyon yine yükseldi: İşte yaşananlar Ekrem İmamoğlu ve İBB yolsuzluk davasının ikinci haftası, ilk haftada yaşanan usul tartışmaları ve az sayıda sanığın dinlenebilmesiyle başlarken, bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle daha kısa sürecektir. Duruşmanın ilk 4 gününde 107 tutuklu sanıktan sadece 4'ü dinlenebildi. İkinci hafta Ağaç A.Ş. çalışanlarından tutuklu Fatih Yağcı ile iş insanı Ali Üner'in savunmalarıyla devam edecek. İlk hafta Ekrem İmamoğlu'nun söz istemesi ve jandarmanın kaldırılması talebi gibi tartışmalar yaşandı. Duruşma, Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta sadece Çarşamba gününe kadar sürecek. Ekrem İmamoğlu hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' dahil birçok suçlama bulunuyor ve toplamda 2.352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İlk 4 günde usul tartışmalarından dolayı 107 tutuklu sanıktan sadece 4’ü dinlenebildi. Duruşma, Ağaç A.Ş. çalışanlarından tutuklu Fatih Yağcı ile Ağaç A.Ş.’den aldığı yüklü ihale dikkat çeken iş insanı Ali Üner’in savunmasıyla devam edecek.

İBB DAVASINDA 2. HAFTA

İşte İBB yolsuzluk ve Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında yaşanan son gelişmeler...

DURUŞMADA TANSİYON YİNE YÜKSELDİ

Duruşmanın başlamasıyla tansiyon yine yükseldi. CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukatların olduğu yerde cübbesiyle yer aldı. Mahkeme Başkanı ise “vekilimizi seyirci kısmına alalım lütfen bu yargılama bu şekilde olmaz. Her gün bir krizle bu yargılamayı yapamayız" dedi. Avukat Milletvekili Turan Taşkın Özer, “Ben baroya kayıtlı bir Avukatım cübbemi giydim hukukçu bir vekil olarak buradan takip edeceğim" diye konuştu. Mahkeme Başkanı da duruşmaya ara verdi.

DURUŞMANIN İLK HAFTASINDA NELER OLDU?

Duruşmanın ilk günü Ekrem İmamoğlu söz almak istedi, mahkeme başkanı izin vermeyince İmamoğlu sanık kürsüsüne zorla yürüdü. İkinci gün ise İmamoğlu, yanına oturtulan Jandarmanın kaldırılmasını istedi. Yaklaşık 20 dakika süren tartışmadan sonra “Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ifadesiyle duruşma başladı. Sonrasında iş insanı Bulut Aydöner, CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ve iki kez etkin pişmanlıktan faydalanmasına rağmen tutukluluk hali devam eden Ağaç A.Ş. satın alma müdürü Ümit Polat sanık kürsüsüne geldi.

BU HAFTA SADECE 3 GÜN DURUŞMA VAR

Ramazan Bayramı’ndan dolayı bu hafta çarşamba gününe kadar sürecek duruşma; Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte daha da geç saatlere kadar bitebilir.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na Muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.