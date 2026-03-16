İBB davasında flaş gelişme! Duruşmalarda izleyici sınırı talep edildi

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve İBB yolsuzluk davasının ilk duruşmasının beşinci oturumunda, duruşma başlamadan önce salonda yaşanan gerginlik üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulundu.

MAHKEMEDEN İZLEYİCİ SINIRLAMASI TALEBİ

Mahkeme tarafından Başsavcılığa gönderilen müzekkerede, yargılamanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarını tamamlayabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usule uygun biçimde sürdürülebilmesi için sanıkların savunma hakları da gözetilerek, bir sonraki duruşmada yalnızca sanıklar ve avukatları, müştekiler ve müşteki vekilleri, davayı takip etmek isteyen basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ve ikinci derece yakınlarının salona alınması; bunların dışındaki kişilerin ise içeri alınmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik başsavcılıktan talimat alınacak mahkemenin talebine cevap veren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yazı yazdı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra edilerek, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığı'nın da yazısı da dikkate alınarak, yerleşke çevresi ve salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla akamete uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınması rica olunur"