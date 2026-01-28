Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

Kategoriler
ASAL Araştırma, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye Siyasi Gündem” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Araştırmada katılımcılara, “Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi.
Anket sonuçlarına göre, ilk sırada yer alan adayın en yakın rakibine 15 puan fark attığı görüldü.
İşte aday aday oy oranları ve diğer tüm detaylar...
2 BİN KİŞİLİK CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ
Asal araştırma, 'Türkiye Siyasi Gündem' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Anket şirketi, 2 bin kişiye, "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" diye sordu.
Adayların oy oranları şöyle şekillendi:
ERDOĞAN 15 PUAN FARK ATTI
▪️ Recep Tayyip Erdoğan :%35.8
▪️ Mansur Yavaş :%20.1
▪️ Ekrem İmamoğlu :%17.5
▪️ Selahattin Demirtaş :%5.2
ÖZGÜR ÖZEL GERİLERDE KALDI
▪️ Özgür Özel :%4.4
▪️ Müsavat Dervişoğlu :%2.5
ERBAKAN 1,5 BANDINDA
▪️ Ümit Özdağ :%2.0
▪️ Fatih Erbakan :%1.5
▪️ Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
▪️ Diğer :%4.1
▪️ Fikrim yok/Cevap yok:%5.9