Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

Ocak 28, 2026 10:17
1
Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

ASAL Araştırma, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye Siyasi Gündem” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada katılımcılara, “Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, ilk sırada yer alan adayın en yakın rakibine 15 puan fark attığı görüldü. 

İşte aday aday oy oranları ve diğer tüm detaylar... 

2
seçim anketi

2 BİN KİŞİLİK CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ 

Asal araştırma, 'Türkiye Siyasi Gündem' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket şirketi, 2 bin kişiye, "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" diye sordu.

Adayların oy oranları şöyle şekillendi:

3
Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

ERDOĞAN 15 PUAN FARK ATTI  

▪️ Recep Tayyip Erdoğan :%35.8

▪️ Mansur Yavaş :%20.1

 

4
Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

▪️ Ekrem İmamoğlu :%17.5

▪️ Selahattin Demirtaş :%5.2

 

5
Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

ÖZGÜR ÖZEL GERİLERDE KALDI 

▪️ Özgür Özel :%4.4

▪️ Müsavat Dervişoğlu :%2.5

6
Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

ERBAKAN 1,5 BANDINDA 

▪️ Ümit Özdağ :%2.0

▪️ Fatih Erbakan :%1.5

 

7
Masadaki son cumhurbaşkanlığı anketi! Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? 15 puan fark attı

▪️ Yavuz Ağıralioğlu :%1.0

▪️ Diğer :%4.1

▪️ Fikrim yok/Cevap yok:%5.9

