ABD'li gazeteci Bağdat'ta kaçırıldı! Kaçırılma anı kameralara yansıdı

ABD'li gazeteci Shelly Kittleson, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Olayın ardından Irak güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlatırken Irak İçişleri Bakanlığı, kaçırma olayına karıştığı düşünülen şüphelilerden birinin yakalandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, kaçırılan ABD'li gazetecinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Öte yandan Kittleson'ın kaçırılma anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Özetle