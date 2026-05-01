Yasemin Ergene Düğünümüz Var dizisiyle ekranlara dönüyor! Başarılı oyuncunun rolü merak ediliyor

YASEMİN ERGENE DÜĞÜNÜMÜZ VAR DİZİSİNDE

Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu, Poll Films ile anlaşarak yeni proje için el sıkıştı. Oyunculuğa geri döneceğini açıklamasının ardından birçok dizi ve film teklifini değerlendiren Ergene, tercihini Düğünümüz Var adlı projeden yana kullandı. Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı yapım, şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR DİZİSİ HAZİRAN AYINDA SETTE

Poll Films’in başarılı yapımcısı Polat Yağcı, sinema projelerinin ardından bu kez televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yapıyor. Şirket, yeni komedi dizisi “Düğünümüz Var” ile güçlü bir oyuncu kadrosunu aynı projede buluşturmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı yapım, şimdiden sektörün en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Kadrosunda daha önce Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi güçlü isimlerin yer aldığı diziye, dikkat çeken yeni bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

Haziran ayında sete çıkması planlanan “Düğünümüz Var”, komedi türünde olmasına rağmen dramatik öğelerle de zenginleştirilmiş hikâyesiyle izleyicinin karşısına çıkacak. Yapım ekibi, dizinin hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı işlerinden biri olacağını belirtiyor. Kadroya katılan yeni ismin açıklanmasıyla birlikte diziye olan ilgi daha da artarken, sosyal medyada proje “şampiyonlar ligi kadrosu” yorumlarıyla gündem olmaya başladı.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosu belli oldukça yayın tarihi merak edilmeye başlandı. Düğünümüz var ne zaman başlayacak? soruları soruluyor. Poll Films tarafından Düğünümüz Var dizisinin yayın tarihi ve detayları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.