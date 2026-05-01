Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Yasemin Ergene Düğünümüz Var dizisiyle ekranlara dönüyor! Başarılı oyuncunun rolü merak ediliyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yasemin Ergene, yeni dizi projesi “Düğünümüz Var” ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerin ardından kadroya katılan yeni oyuncu, dizinin merakını daha da artırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yasemin Ergene Düğünümüz Var dizisiyle ekranlara dönüyor! Başarılı oyuncunun rolü merak ediliyor
üstlendiği Düğünümüz Var dizisi, oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun bir aranın ardından setlere dönen Yasemin Ergene, dizinin en çok konuşulan transferlerinden biri oldu. Daha önce , Eda Ece ve Şevval Sam gibi başarılı isimlerin yer aldığı kadro, yeni katılımlarla daha da güçlendi. Komedi ve dram öğelerini bir arada barındırması beklenen yapımın, yeni sezonda ekranların iddialı projeleri arasında yer alacağı konuşuluyor.

YASEMİN ERGENE DÜĞÜNÜMÜZ VAR DİZİSİNDE

Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu, Poll Films ile anlaşarak yeni proje için el sıkıştı. Oyunculuğa geri döneceğini açıklamasının ardından birçok dizi ve film teklifini değerlendiren Ergene, tercihini Düğünümüz Var adlı projeden yana kullandı. Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı yapım, şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Haziran ayında sete çıkması planlanan dizinin oyuncu kadrosu ise dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Daha önce kadroya dahil olan Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi güçlü oyuncuların ardından, Yasemin Ergene’nin katılımı projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

Komedi ve dram unsurlarını bir arada barındırması beklenen “Düğünümüz Var” dizisinin, güçlü kadrosu nedeniyle şimdiden “şampiyonlar ligi” olarak anılmaya başlandığı konuşuluyor. Yasemin Ergene’nin ekranlara dönüşü, hayranları tarafından heyecanla karşılanırken, dizinin yayın tarihi ve hikâyesi şimdiden merak konusu oldu.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR DİZİSİ HAZİRAN AYINDA SETTE

Poll Films’in başarılı yapımcısı Polat Yağcı, sinema projelerinin ardından bu kez televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yapıyor. Şirket, yeni komedi dizisi “Düğünümüz Var” ile güçlü bir oyuncu kadrosunu aynı projede buluşturmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı yapım, şimdiden sektörün en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Kadrosunda daha önce Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi güçlü isimlerin yer aldığı diziye, dikkat çeken yeni bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

Haziran ayında sete çıkması planlanan “Düğünümüz Var”, komedi türünde olmasına rağmen dramatik öğelerle de zenginleştirilmiş hikâyesiyle izleyicinin karşısına çıkacak. Yapım ekibi, dizinin hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı işlerinden biri olacağını belirtiyor. Kadroya katılan yeni ismin açıklanmasıyla birlikte diziye olan ilgi daha da artarken, sosyal medyada proje “şampiyonlar ligi kadrosu” yorumlarıyla gündem olmaya başladı.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosu belli oldukça yayın tarihi merak edilmeye başlandı. Düğünümüz var ne zaman başlayacak? soruları soruluyor. Poll Films tarafından Düğünümüz Var dizisinin yayın tarihi ve detayları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ETİKETLER
#binnur kaya
#Poll Films
#Dizi Oyuncuları
#Yasemin Ergene
#Düğünümüz Var Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.