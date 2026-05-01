İkinci elde asla kaybettirmeyen otomobiller belli oldu: Zirvede sürpriz modeller var

Satın alındıktan sonraki 5 yıl içinde en az değer kaybeden otomobil modelleri iSeeCars raporuyla ortaya çıktı.
Yeni bir otomobil satın alırken genellikle yakıt tüketimi, donanım özellikleri veya sigorta masrafları ön planda tutuluyor. Ancak araç fiyatlarının giderek artması, tüketicileri uzun vadeli yatırımlara yönlendiriyor.
Bazı kullanıcıların araçlarını kullanma süresi 10 yılı bile geçerken, satın alınan modelin yıllar içindeki değer kaybı çok daha kritik bir metrik konumuna yükseliyor.
iSeeCars tarafından yayınlanan rapora göre, 5 yıllık kullanım süresinin ardından değerini en iyi koruyan araçlar genellikle ortalama bir tüketicinin garajında pek rastlanmayan modellerden oluşuyor.
Listenin ilk sırasında, beş yılda yalnızca yüzde 9,6 değer kaybeden Porsche 718 Cayman bulunuyor.
Hemen ardından yüzde 11,1'lik kayıpla ağabeyi Porsche 911 geliyor. Başlangıç fiyatı 75 bin 400 dolar olan 718 Cayman ve 135 bin dolardan başlayan 911 serisi lüks segmentte yer almalarına rağmen yatırımcısını üzmüyor.
Listenin üçüncü sırasında ise Chevrolet Corvette modeli karşımıza çıkıyor.
Lüks spor otomobillere alternatif arayanlar için Toyota Tacoma ve Toyota Tundra modelleri sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraları paylaşıyor. Tacoma ortalama yüzde 19,9 değer kaybederken Tundra modelinin 5 yıllık değer kaybı yüzde 21,2 seviyesinde gerçekleşiyor.
Bütçesini biraz daha düşük tutmak isteyen sürücüler için Honda Civic mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. iSeeCars listesinde altıncı sırada yer alan model, beş yılın sonunda değerinin yüzde 22'sini kaybetti.
2026 yılı verileri incelendiğinde, pickup ve hibrit araçların değerini en iyi koruyan segmentler olduğu görülüyor. Hatta Toyota RAV4 Hybrid, en az değer kaybeden 10 model arasına girmeyi başarıyor. Öte yandan elektrikli otomobiller değer kaybı konusunda en kötü performansı sergileyen grup oluyor.
Elektrikli araçlar beş yıllık süreçte ortalama yüzde 57,2 oranında değer kaybı yaşıyor. Benzer şekilde lüks araçlar da piyasada hızla değer yitiren modeller arasında gösteriliyor.
Uzmanlar, bir otomobilin ikinci el değerini belirleyen unsurlar arasında markanın, yapılan kilometrenin, aracın yaşının, donanım özelliklerinin, kaza geçmişinin ve periyodik bakımlarının büyük rol oynadığını belirtiyor. Kısa süreli kullanım planlayan tüketicilerin, zarar etmemek adına piyasa araştırmasını detaylı şekilde yapması tavsiye ediliyor.