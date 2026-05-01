Narin Güran davasında flaş gelişme! Gerekçeli kararda korkunç detay: "Amca, anne ve ağabey öldürdü, Nevzat gömdü"

Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden yargılanıp 17 yıl hapse mahkum edilen Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Ayrıca kararda; "Narin'in amca Salim, ağabey Enes, anne Yüksel Güran'ın ürölddüğü anlaşılmıştır" ifadeleri kullandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Yeniden yargılanan komşu 'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

"AMCA, ANNE VE AĞABEYİN NARİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILDI"

Olay saatinden önce sanıklar amca Salim, ağabey Enes, anne Yüksel Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar'ın köyde oldukları belirtildi.

"NEVZAT'A GİZLEMESİ VEYA YOK ETMESİ AMACIYLA TESLİM EDİLDİ"

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi;

"Sanıkların olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Olaydan önce Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ı 15.08'de arayarak onunla irtibata geçmiştir. Kur'an kursundan çıkan maktul, her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gitmiştir. Olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat, birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulunmuştur. Maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ile evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü anlaşılmıştır. Sanık Salim maktulün cesedini, olay öncesinde birlikte olduğu ve evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim etmiştir. Bu hususu, sanık Nevzat ile sanık Salim'in saat 15.25 ile 15.46 sıralarında artan ortak baz kullanma durumu desteklemiştir."

Sanık Bahtiyar'ın Narin'in cesedini, yapılan aramalar sonucu cansız bedeninin bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içinde götürerek bıraktığı ve üzerini taşla örttüğünün anlaşıldığı aktarıldı.

Kararda, "Sanık Nevzat'ın, sanık Salim'in ev içerisinde bulunan bir odaya kendisini götürerek Narin'in yerde yatan cansız bedenini gösterdiği, bu surette sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim Güran'ın yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılmıştır. Sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda 'nitelikli kasten öldürme' suçuna yardım etme suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

