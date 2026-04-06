Narin Güran cinayetinde yeniden yargılama başladı! Aile salondan çıkarıldı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve cansız bedeni günler sonra bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin mahkemeden yeni bir karar çıktı. "Cesedi taşıdım" diyen Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Karar Yargıtay tarafında bozuldu, Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’ın savunmasında cinayet işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Güran ailesi fertleri de tepki gösterince aile, salondan çıkartıldı. Güran ailesi, yargılanmanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar’ın yalan söylediğini savundu.