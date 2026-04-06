Narin Güran cinayetinde yeniden yargılama başladı! Aile salondan çıkarıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıktı. Güran ailesi mahkemede Bahtiyar ile tartışınca salondan çıkartıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:59

Merkez Bağlar ilçesinin 'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve cansız bedeni günler sonra bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin mahkemeden yeni bir karar çıktı. "Cesedi taşıdım" diyen 'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Karar Yargıtay tarafında bozuldu, Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Diyarbakır'da, 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve cansız bedeni çuvalda bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin, 'cesedi taşıdım' diyen Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.
Nevzat Bahtiyar'a daha önce 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Bu karar Yargıtay tarafından bozuldu.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi katıldı.
Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın Bahtiyar'ın savunmasına tepki göstermesi üzerine aile salondan çıkarıldı.
Güran ailesi, yargılamanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar'ın yalan söylediğini savundu.
AİLE VE BAHTİYAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Duruşmaya sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi de katıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’ın savunmasında cinayet işlemediğini, Salim’in yaptığını söylemesi ve devamında verdiği ifadeler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Güran ailesi fertleri de tepki gösterince aile, salondan çıkartıldı. Güran ailesi, yargılanmanın adil olmadığını ve Nevzat Bahtiyar’ın yalan söylediğini savundu.

