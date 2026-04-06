Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

EKPSS sınav giriş belgesi 2026 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS 2026 sınav tarihleri

2026 EKPSS için geri sayım başlarken, binlerce aday sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine odaklandı. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte önemli tarihler netleşirken, kamuya atanmak isteyen engelli bireylerin sınava ilişkin merakı da arttı. İşte EKPSS’ye dair sınav tarihi, giriş yerleri ve adayların dikkat etmesi gereken kritik detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:44

Kamuda görev almak isteyen engelli bireylerin katılım sağladığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (), adayların gündemindeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan takvimle birlikte ve giriş belgelerine ilişkin süreç netleşirken, bazı önemli ayrıntılar da öne çıktı. 2026 EKPSS takviminin özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsaması dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Engelli bireylerin kamu personeli olma yolunda ilerlediği EKPSS'nin 2026 yılı sınav takvimi ve detayları ÖSYM tarafından duyuruldu.
2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Sınav giriş belgelerinin 9 Nisan 2026 civarında ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.
EKPSS sonuçları 4 yıl boyunca geçerli olacak.
Adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
2026 EKPSS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu kapsamda, 2026 EKPSS için sınav giriş yerlerinin 9 Nisan 2026 civarında duyurulması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Belgelerde, sınava girilecek okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

EKPSS SONUÇLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra 4 yıl boyunca geçerliliğini sürdürüyor. Adaylar, bu süre zarfında elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarının engelli personel alımlarına başvuru yapabiliyor.

EKPSS SÜRECİNDE KRİTİK UYARILAR

EKPSS’ye katılacak adayların sınav günü yanlarında geçerli kimlik belgesi ile sınav giriş belgesini bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Ayrıca adayların, sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır yayınlandı mı? EKPSS sınav takvimi
EKPSS ÖSYM başvuru ekranı 2026! EKPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?
2026 EKPSS kura sonuçları nereden sorgulanır? Yerleştirme sonuçları belli oldu
ETİKETLER
#ösym
#sınav tarihi
#ekpss
#Engelli Kamu Personeli
#Sınav Giriş Belgeleri
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.