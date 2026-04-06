EKPSS sınav giriş belgesi 2026 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS 2026 sınav tarihleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kamuda görev almak isteyen engelli bireylerin katılım sağladığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), adayların gündemindeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvimle birlikte sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin süreç netleşirken, bazı önemli ayrıntılar da öne çıktı. 2026 EKPSS takviminin özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsaması dikkat çekti.
19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak.
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu kapsamda, 2026 EKPSS için sınav giriş yerlerinin 9 Nisan 2026 civarında duyurulması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Belgelerde, sınava girilecek okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak.
EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra 4 yıl boyunca geçerliliğini sürdürüyor. Adaylar, bu süre zarfında elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarının engelli personel alımlarına başvuru yapabiliyor.
EKPSS’ye katılacak adayların sınav günü yanlarında geçerli kimlik belgesi ile sınav giriş belgesini bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Ayrıca adayların, sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulanıyor.