Kamuda görev almak isteyen engelli bireylerin katılım sağladığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), adayların gündemindeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvimle birlikte sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin süreç netleşirken, bazı önemli ayrıntılar da öne çıktı. 2026 EKPSS takviminin özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsaması dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ EKPSS sınav giriş belgesi 2026 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS 2026 sınav tarihleri Engelli bireylerin kamu personeli olma yolunda ilerlediği EKPSS'nin 2026 yılı sınav takvimi ve detayları ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin 9 Nisan 2026 civarında ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor. EKPSS sonuçları 4 yıl boyunca geçerli olacak. Adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu.

2026 EKPSS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu kapsamda, 2026 EKPSS için sınav giriş yerlerinin 9 Nisan 2026 civarında duyurulması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Belgelerde, sınava girilecek okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

EKPSS SONUÇLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra 4 yıl boyunca geçerliliğini sürdürüyor. Adaylar, bu süre zarfında elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarının engelli personel alımlarına başvuru yapabiliyor.

EKPSS SÜRECİNDE KRİTİK UYARILAR

EKPSS’ye katılacak adayların sınav günü yanlarında geçerli kimlik belgesi ile sınav giriş belgesini bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Ayrıca adayların, sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulanıyor.