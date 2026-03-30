EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır yayınlandı mı? EKPSS sınav takvimi

EKPSS başvuru süreci 24 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. Sınava kısa bir süre kalmışken EKPSS sınav giriş belgesi adayların gündeminde öne çıkıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım süreci başladı. 2026 yılında kamu görevlisi olmayı hedefleyen binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak “sınav giriş belgesi” duyurusuna odaklanmış durumda.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecek. ÖSYM, sınav giriş belgelerini çoğunlukla sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açmaktadır. 2026-EKPSS sınav giriş yerlerinin 9 Nisan 2026 haftasında duyurulması öngörülüyor.

2026 EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime göre 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Engel gruplarına göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. (Ek süre tanınan adaylar için bu süre uzatılabilmektedir.) Sonuçların açıklanma tarihi ise 14 Mayıs 2026 olarak duyuruldu.