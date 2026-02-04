EKPSS ÖSYM başvuru ekranı 2026! EKPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

EKPSS sınavı başvuruları ve kuraya katılacaklar farklı başvuru tarihlerinde işlem yapıyor. EKPSS başvuru ücreti 1200 lira olarak belirlenirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ücretin 960 lirasını aday yerine ÖSYM hesabına yatıracak. Belirlenen tarihlerde sınava başvuru yapmayanlar veya sınav ücretini yatırmayan adaylar 3-4 Mart tarihlerde geç başvuru yapabilirler. EKPSS sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanından sorular yöneltilecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri, Temel Yurttaşlık, Türkiye Coğrafyası ve güncel sosyaoekonomik alanlardan sorular gelecek. İşte, EKPSS başvurularına ilişkin bilgiler…

EKPSS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM’den yayımlanan duyuruda sınava başvuru işlemlerinin başladığı açıklandı. EKPSS başvuruları 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS oturumlarına katılacak ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunu adaylar için başvuru ücreti 1200 lira olarak belirlendi. Sınavın 960 lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır. 24-5 Şubat tarihleri arasında EKPSS başvuru ücretleri yatırılabilecek.

EKPSS KURA BAŞVURULARI NİSAN AYINDA

EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde (EKPSS için 4-24 Şubat 2026, kura için 28 Nisan-13 Mayıs 2026) ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.