

Diyanet personel alımı başvuruları için resmi açıklamalar takip ediliyor. 2026 yılında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer belediyeler, kaymakamlıklar ve valiliklere birçok personel alımı gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bünyesindeki eksik kadroları güçlendirmek için harekete geçti. Bazı platformlarda 3.200 personel alımı yapılacağına ilişkin ifadeler yer alırken gözler resmi ilana çevrildi. Diyanet tarafından yapılacak personel alımlarında eğitim, yaş ve sınav şartları olup olmadığı sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvurusu yapmasına gerek bulunmuyor. Peki Diyanet 3.200 personel alımı başvuru tarihi 2026 açıklandı mı? İşte, Diyanet personel alımında son gelişmeler…

HABERİN ÖZETİ Diyanet 3.200 personel alımı başvuruları 2026: DİB personel alımı hangi kadrolara, başvuru tarihi açıklandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, bünyesindeki eksik kadroları güçlendirmek amacıyla 3.200 personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımın 2.500'ü imam ve müezzin, 700'ü ise Kur'an kursu öğretici ve vaiz kadrosuna ayrılacak. Personel alımı ilanı kısa süre içerisinde insankaynaklari.diyanet.gov.tr adresinden yayımlanacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak, adayların herhangi bir kuruma bizzat gitmesine gerek kalmayacak. İlanda alım yapılacak kadroların dağılımı, kontenjan, başvuru şartları ve kurumlar detaylı olarak yer alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alım süreçlerini “Duyurular” kısmından takip edilebileceğini belirtti.

DİYANET 3.200 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 3.200 personel alımı için harekete geçti. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyanet bünyesine 3.200 personel alımı yapılacağını ifade etti.

Aktarılan bilgiye göre alım yapılacak personelin 2 bin 500’ü imam ve müezzin kadrosuna ayrılırken 700’ü de Kur’an kursu öğretici ve vaiz olarak belirlendi.

Personel alımı ilanının kısa süre içerisinde insankaynaklari.diyanet.gov.tr adresinden yayımlanması bekleniyor.

Yayınlanacak ilanda alım yapılacak kadroların dağılımı, toplam kontenjan, başvuru özel-genel şartları ve alım yapılacak kurumlar detaylı olarak yer alacak.

BİZZAT BAŞVURU YAPILMASI GEREKMİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurularında süreç internet üzerinden işleyecek. Başvuru yapacak adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvurusu yapmasına gerek bulunmuyor.

Başvuru sürecinde adayların kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, sınav vb. bilgileri talep edilecek. Açılan kadronun genel şartlarının yanı sıra özel şartlarının da adaylar tarafından sağlanması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların ataması yapılsa dahi işlemleri iptal edilecek.

DİYANET SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek başvuru takvimi doğrultusunda önce başvurular toplanacak. Ardından değerlendirme süreci başlarken eğitim, yaş, sınav vb. diğer kriterleri sağlayan adaylar davet edilecek. Personel alımına ilişkin süreç ilanın yayınlanmasının ardından belli olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı “Duyurular” kısmından personel alımına ilişkin süreç takip edilebilir.