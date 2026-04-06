Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çılgın Sedat’ın serebral palsili oğlu ile yapay zeka videosu gözyaşlarına boğdu

Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu,serebral palsi hastası oğlu Siraç ile yapay zeka destekli oluşturduğu videoyla takipçilerini duygulandırdı. Çılgın Sedat yapay zeka desteğiyle oluşturduğu videoda oğluyla sahilde yürüdüğü anları "Keşke bir gün böyle gezebilseydik" notunu düştü.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın, serebral palsi hastası oğlu Siraç ile olan hayalini desteğiyle oluşturduğu anlar izleyenleri duygulandırdı. Çılgın Sedat oğluyla sahilde yürüdüğü yapay zeka videosuna, "Keşke bir gün böyle gezebilseydik" notunu düştü.

Şarkıcı Çılgın Sedat, serebral palsi hastası oğlu Siraç ile yapay zeka desteğiyle hayalini canlandırdığı bir video paylaştı.
Çılgın Sedat, oğlu Siraç ile sahilde yürüdüğü yapay zeka videosuna, "Keşke bir gün böyle gezebilseydik" notunu düştü.
Serebral palsi, bebeklik veya erken çocukluk döneminde gelişmekte olan beynin hasar görmesi sonucu oluşan, hareket, duruş ve kas koordinasyonunu kalıcı olarak etkileyen bir grup nörolojik bozukluktur.
Çılgın Sedat, aslen Sivaslıdır ve 1 Kasım 1973 doğumludur.
ÇILGIN SEDAT TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Katıldığı Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Çılgın Sedat, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Serebral palsi hastası oğlu Siraç ile yapay zeka destekli video hazırlayan Çılgın Sedat adıyla tanınan Sedat Kapurtu, oğlu ile hayalini gerçekleştirdi.

"KEŞKE BİR GÜN BÖYLE GEZEBİLSEK"

Çılgın Sedat, yapay zeka yardımıyla oğlu Siraç ile sahilde yürüdüğü anlara ilişkin oluşturduğu görüntülere, "Keşke bir gün böyle gezebilseydik Siraç baba" notunu düştü. Videoya kısa sürede binlerce yorum geldi

SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI NEDİR?

Serebral palsi hastalığı genelde bebeklik veya erken çocukluk döneminde gelişmekte olan beynin hasar görmesi sonucu oluşan, hareket, duruş ve kas koordinasyonunu kalıcı olarak etkileyen bir grup nörolojik bozukluktur.

Hastalık AdıTanımGelişim DönemiEtkileri
Serebral PalsiGelişmekte olan beynin hasar görmesi sonucu oluşan nörolojik bozukluklar grubu.Bebeklik veya erken çocukluk dönemiHareket, duruş ve kas koordinasyonunu kalıcı olarak etkiler.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Kasım 1973 doğumlu Çılgın Sedat, Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu. Aslen Sivaslıdır. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi.

