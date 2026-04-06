Çılgın Sedat’ın serebral palsili oğlu ile yapay zeka videosu gözyaşlarına boğdu

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın, serebral palsi hastası oğlu Siraç ile olan hayalini yapay zeka desteğiyle oluşturduğu anlar izleyenleri duygulandırdı. Çılgın Sedat oğluyla sahilde yürüdüğü yapay zeka videosuna, "Keşke bir gün böyle gezebilseydik" notunu düştü.
Katıldığı Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Çılgın Sedat, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Serebral palsi hastası oğlu Siraç ile yapay zeka destekli video hazırlayan Çılgın Sedat adıyla tanınan Sedat Kapurtu, oğlu ile hayalini gerçekleştirdi.
Çılgın Sedat, yapay zeka yardımıyla oğlu Siraç ile sahilde yürüdüğü anlara ilişkin oluşturduğu görüntülere, "Keşke bir gün böyle gezebilseydik Siraç baba" notunu düştü. Videoya kısa sürede binlerce yorum geldi
Serebral palsi hastalığı genelde bebeklik veya erken çocukluk döneminde gelişmekte olan beynin hasar görmesi sonucu oluşan, hareket, duruş ve kas koordinasyonunu kalıcı olarak etkileyen bir grup nörolojik bozukluktur.
1 Kasım 1973 doğumlu Çılgın Sedat, Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu. Aslen Sivaslıdır. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi.