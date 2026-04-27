Narin Güran cinayetinde, mahkemenin keşif talebini reddetmesi ve bilirkişi raporlarındaki çelişkiler adalet arayışını derinleştiriyor. Mahkeme amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes'i müşterek fail sayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4.5 yıl, ardından 17 yıl ceza aldı. Yargıtay, Bahtiyar'ın cezasını az bularak bozmuştu.

HABERİN ÖZETİ Narin Güran'ın babası Arif Güran TGRT Haber canlı yayınında konuştu! Nevzat Bahtiyar ile ilgili kan donduran ifade Narin Güran cinayeti davasında, mahkemenin keşif talebini reddetmesi ve bilirkişi raporlarındaki çelişkiler üzerine, Narin'in babası Arif Güran TGRT Haber'de açıklamalarda bulunarak olayın failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etti ve bazı iddiaları reddetti. Mahkeme, Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'i müşterek fail sayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın cezası Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu. Arif Güran, Narin'i Nevzat'tan başkasının öldürmediğini belirtti. Arif Güran, Salim Güran'ın mesajlarını silmediğini ve suçlamaların 'çamur at izi kalsın' taktiği olduğunu söyledi. Arif Güran, kolluğun Nevzat Bahçiye ile konuşulan bir ses kaydını sildiğini iddia etti. Nevzat Bahtiyar'ın hayvanlara işkence ettiğini belirtti.

ARİF GÜRAN OLAYI ANLATTI

Dava dosyasıyla ilgili sıcak gelişmeler sürerken 8 yaşındaki Narin'in babası Arif Güran TGRT Haber'de soruları cevapladı:

JASAT ekibi sordu ben Nevzat ile kendi otomobil olayımı anlattım. Parayı verdikten bir hafta sonra bu olay oldu. 50 milyar için bu adam bu işi yapar mı diye sordular? Nevzat'tan tehdit almadım. Tabi ben o parayı istemedim. Vermemesi için de yine biraz dalga geçtim orada kekelemesinden dolayı. Yani ver diyorum kızıyorsun, verme diyorum kızıyorsun. Yani nedir bu? Köyün tamamını aradılar. Ama patikaya 10 metre uzaklıktaki evi yine aramadılar.

HAYALET: NEVZAT

İddianamede Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran, Fuat Güran'ın evinin orada kaybolmuş diyor. Hüseyin Güran'ın evi 150 metre. Arif Güran'ın evi 300 metre. Fuat Güran'ın evi 400 metre ama yine hayaletin evi.

Narin'i kim öldürdü sorusuna cevap veren Arif Güran, Nevzat'tan başkası değil dedi.

ARİF GÜRAN TALEP ETTİ

Dosyanın tekrar açılmasını talep eden baba Arif şöyle konuştu:

Türkiye'de devletimizin gücü ve kudreti her yerde olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Acaba sizlerin senaryosunu mu bozduracak diye siz keşfi çıkarmıyorsunuz!! Ben sesimi yükseltmem için Sayın Bakanımın sesimi duyması için kim beni çağırırsa ben giderim.

SALİM GÜRAN'IN MESAJLARI

Eşine ait suçlamalara ilişkin konuşan ve Salim Güran mesajlarına ilişkin soruyu cevaplayan Arif Güran, ''Öyle mesaj silme yok. Bunlar hepsi çamur at izi kalsın. Salim Güran mesajlarının hiç birini silmemiş mi? Hayır asla öyle bir şey yok. Bu iddiaları Salim Güran'ın telefonu kollukta Nevzat Bahçiye'yle konuştuğu o ses kaydını kolluk sildi.

NEVZAT İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Nevzat Bahtiyar hayvanlara işkence ediyordu.

OĞLU ENES İLE İLGİLİ İFADELER

''Narin'in DNA örneğinin Salim Gülen'in arabasından çıkması normal mi?'' sorunu cevaplayan Arif Güran:

Salim Güran'ın arabası değil normalde. Salim'in arabası arıza verdiği için olaydan 10 gün önce bu arabayı kullandı. Kapıları kitlenmeyen bir araba. Raporlarda var. Benim oğlum ve yeğenim Salim'in arabasına binemez mi?

Enes'in kolundaki ısırıklara ilişkin konuşan Arif Güran, ''O vahşi benim oğluma iftira atacaktı. Enes gece saat 1'de Baran askere gideceği için onu otogardan ben aldım. Bizim aile sinirlendiğinde kendini ısırıyor. Enes, yani ısırdı. Orada ben arkasında durmuşum bu şekil. Benim arkamda sesi, ağlama sesi bana gelmesin diye bu şekil elini ısırdı. Diyelim ki Narin ısırdı, diş izi DNA çıkmadı.