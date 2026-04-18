Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı!

Diyarbakır, Türkiye’nin kalbini sızlatan Narin Güran cinayeti davasına odaklanmışken, davanın kilit isimlerinden biri olan sanık Nevzat Bahtiyar’ın ailesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

16 Nisan'da, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Adliye binasının hemen arkasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada: 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İBRAHİM BAHTİYAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araç içerisinde bulunan ve Narin Güran cinayeti sanığı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu olduğu belirlenen İbrahim Bahtiyar ile beraberindeki biri reşit olmayan toplam 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İbrahim Bahtiyar, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

NEVZAT BAHTİYAR’A 17 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Oğlunun tutuklandığı gün babası Nevzat Bahtiyar için de kritik bir karara imza atılmıştı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen Narin Güran davasında süreç şöyle gelişmişti:

Karar Mercii Eski Ceza Yeni Hüküm (16 Nisan) Yargıtay 1. Ceza Dairesi 4 yıl 6 ay (Delil karartma) Bozulma Kararı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi - 17 Yıl Hapis (Nitelikli kasten öldürmeye yardım)

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar, cinayete iştirak düzeyine göre değerlendirilerek ağırlaştırılmış bir ceza ile 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.