Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yıldız ismin bileti kesildi! İspanyol devi devreye girdi

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe taraftarı önünde kritik bir kayıp yaşadı. Çaykur Rizespor karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı-lacivertliler, hem zirve yarışında yara aldı hem de takımın önemli ismiyle yolların ayrılacağı haberiyle sarsıldı.
Chobani Stadı’ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda topa hakim olsa da Çaykur Rizespor savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Ali Sowe’un golüyle sarsılan Kanarya, uzun süre bu şoku üzerinden atamadı.
Maçın seyri, 72. dakikada Rizesporlu Samet Akaydin’in kırmızı kart görmesiyle değişti. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, geri dönüş ateşini yaktı. Ancak 90+8. dakikada gelişen duran topta kaleci Ederson’un büyük hatasıyla top ağlara gitti ve maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla 67 puana ulaşan Fenerbahçe, bir maçı eksik Galatasaray’ın 1 puan gerisinde kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.
Çaykur Rizespor maçındaki puan kaybının ardından camiada moraller bozulurken, transfer kulislerinden bomba bir iddia düştü. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan İngiliz sol bek Archie Brown ile sezon sonunda vedalaşılacağı öğrenildi. Transfermarkt'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin yollarını ayırmayı düşündüğü genç yetenek ile İspanyol devi Atletico Madrid yakından ilgileniyor.
|Kategori
|Bilgi
|Sezon Performansı
|34 maçta 4 gol ve 7 asist
|Piyasa Değeri
|9 milyon Euro
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|2028
Fenerbahçe yönetiminin, İngiliz oyuncudan gelecek bonservis geliriyle kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.