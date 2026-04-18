Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yıldız ismin bileti kesildi! İspanyol devi devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe, 90+8. dakikada gelen şok golle 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakılan karşılaşmanın ardından flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 15:03

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe taraftarı önünde kritik bir kayıp yaşadı. Çaykur Rizespor karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı-lacivertliler, hem zirve yarışında yara aldı hem de takımın önemli ismiyle yolların ayrılacağı haberiyle sarsıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alırken, Archie Brown ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı.
Maçın 90+8. dakikasında kaleci Ederson'un hatasıyla gelen golle eşitlik bozuldu.
Sezon başında transfer edilen İngiliz sol bek Archie Brown ile sezon sonunda yolların ayrılacağı ve Atletico Madrid'in oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.
Archie Brown bu sezon 34 maçta 4 gol ve 7 asist katkısı verdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
RİZESPOR MAÇINDA 90+8 ŞOKU!

Chobani Stadı’ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda topa hakim olsa da Çaykur Rizespor savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Ali Sowe’un golüyle sarsılan Kanarya, uzun süre bu şoku üzerinden atamadı.

Maçın seyri, 72. dakikada Rizesporlu Samet Akaydin’in kırmızı kart görmesiyle değişti. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, geri dönüş ateşini yaktı. Ancak 90+8. dakikada gelişen duran topta kaleci Ederson’un büyük hatasıyla top ağlara gitti ve maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla 67 puana ulaşan Fenerbahçe, bir maçı eksik Galatasaray’ın 1 puan gerisinde kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.

SÜRPRİZ AYRILIK: ARCHIE BROWN ATLETICO YOLCUSU!

Çaykur Rizespor maçındaki puan kaybının ardından camiada moraller bozulurken, transfer kulislerinden bomba bir iddia düştü. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan İngiliz sol bek Archie Brown ile sezon sonunda vedalaşılacağı öğrenildi. Transfermarkt'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin yollarını ayırmayı düşündüğü genç yetenek ile İspanyol devi Atletico Madrid yakından ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

KategoriBilgi
Sezon Performansı34 maçta 4 gol ve 7 asist
Piyasa Değeri9 milyon Euro
Sözleşme Bitiş Tarihi2028

Fenerbahçe yönetiminin, İngiliz oyuncudan gelecek bonservis geliriyle kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.