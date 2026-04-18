Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe taraftarı önünde kritik bir kayıp yaşadı. Çaykur Rizespor karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı-lacivertliler, hem zirve yarışında yara aldı hem de takımın önemli ismiyle yolların ayrılacağı haberiyle sarsıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yıldız ismin bileti kesildi! İspanyol devi devreye girdi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alırken, Archie Brown ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Maçın 90+8. dakikasında kaleci Ederson'un hatasıyla gelen golle eşitlik bozuldu. Sezon başında transfer edilen İngiliz sol bek Archie Brown ile sezon sonunda yolların ayrılacağı ve Atletico Madrid'in oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Archie Brown bu sezon 34 maçta 4 gol ve 7 asist katkısı verdi.

RİZESPOR MAÇINDA 90+8 ŞOKU!

Chobani Stadı’ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda topa hakim olsa da Çaykur Rizespor savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Ali Sowe’un golüyle sarsılan Kanarya, uzun süre bu şoku üzerinden atamadı.

Maçın seyri, 72. dakikada Rizesporlu Samet Akaydin’in kırmızı kart görmesiyle değişti. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, geri dönüş ateşini yaktı. Ancak 90+8. dakikada gelişen duran topta kaleci Ederson’un büyük hatasıyla top ağlara gitti ve maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla 67 puana ulaşan Fenerbahçe, bir maçı eksik Galatasaray’ın 1 puan gerisinde kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.

SÜRPRİZ AYRILIK: ARCHIE BROWN ATLETICO YOLCUSU!

Çaykur Rizespor maçındaki puan kaybının ardından camiada moraller bozulurken, transfer kulislerinden bomba bir iddia düştü. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan İngiliz sol bek Archie Brown ile sezon sonunda vedalaşılacağı öğrenildi. Transfermarkt'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin yollarını ayırmayı düşündüğü genç yetenek ile İspanyol devi Atletico Madrid yakından ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Kategori Bilgi Sezon Performansı 34 maçta 4 gol ve 7 asist Piyasa Değeri 9 milyon Euro Sözleşme Bitiş Tarihi 2028

Fenerbahçe yönetiminin, İngiliz oyuncudan gelecek bonservis geliriyle kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.