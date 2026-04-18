Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: 27 Milyar TL sınırı aşıldı!

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu resmen duyurdu.

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: 27 Milyar TL sınırı aşıldı!
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 12:25

Fenerbahçe Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kulübün mali geleceğine dair kritik verilerin paylaşıldığı toplantıda, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina kürsüye çıkarak 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan dönemin mali tablosunu üyelerle paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: 27 Milyar TL sınırı aşıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüksek divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tabloyu paylaştı.
Kulübün toplam varlıkları 27 milyar 293 milyon TL olarak açıklandı.
Bu dönemde fiili gelirler 16 milyar 301 milyon TL, giderler ise 19 milyar 123 milyon TL olarak gerçekleşti.
Kulübün toplam borcu 27 milyar 293 milyon TL olarak belirtildi.
Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükler ise 8 milyar 997 milyon TL olarak ifade edildi.
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: 27 Milyar TL sınırı aşıldı!

VARLIKLAR VE BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Vodina tarafından açıklanan verilerde en dikkat çeken nokta, kulübün toplam varlıkları ile toplam borç yükünün 27 milyar 293 milyon TL seviyesinde eşitlenmesi oldu. Mali yapının detayları ise şu şekilde açıklandı:

KalemDeğer
Dönen Varlıklar5 milyar 351 milyon TL
Duran Varlıklar21 milyar 942 milyon TL
Toplam Varlıklar27 milyar 293 milyon TL

Kulübün yükümlülükler kanadında ise kısa ve uzun vadeli borçların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

KalemTutar
Kısa Vadeli Yükümlülükler17 milyar 205 milyon TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler8 milyar 997 milyon TL
Toplam Borç27 milyar 293 milyon TL

GELİR-GİDER DENGESİNDE SON DURUM

9 aylık dönemi kapsayan faaliyet raporunda, kulübün operasyonel harcamaları ve nakit akışı da masaya yatırıldı. Mehmet Vodina’nın aktardığı bilgilere göre; söz konusu dönemde Fenerbahçe’nin fiili gelirleri 16 milyar 301 milyon TL olarak gerçekleşirken, giderler 19 milyar 123 milyon TL seviyesine ulaştı. Toplantı, denetim raporunun ardından üyelerin görüş ve önerileriyle devam etti.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
