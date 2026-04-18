Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: 27 Milyar TL sınırı aşıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kulübün mali geleceğine dair kritik verilerin paylaşıldığı toplantıda, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina kürsüye çıkarak 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan dönemin mali tablosunu üyelerle paylaştı.

VARLIKLAR VE BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Vodina tarafından açıklanan verilerde en dikkat çeken nokta, kulübün toplam varlıkları ile toplam borç yükünün 27 milyar 293 milyon TL seviyesinde eşitlenmesi oldu. Mali yapının detayları ise şu şekilde açıklandı:

Kalem Değer Dönen Varlıklar 5 milyar 351 milyon TL Duran Varlıklar 21 milyar 942 milyon TL Toplam Varlıklar 27 milyar 293 milyon TL

Kulübün yükümlülükler kanadında ise kısa ve uzun vadeli borçların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Kalem Tutar Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 milyar 205 milyon TL Uzun Vadeli Yükümlülükler 8 milyar 997 milyon TL Toplam Borç 27 milyar 293 milyon TL

GELİR-GİDER DENGESİNDE SON DURUM

9 aylık dönemi kapsayan faaliyet raporunda, kulübün operasyonel harcamaları ve nakit akışı da masaya yatırıldı. Mehmet Vodina’nın aktardığı bilgilere göre; söz konusu dönemde Fenerbahçe’nin fiili gelirleri 16 milyar 301 milyon TL olarak gerçekleşirken, giderler 19 milyar 123 milyon TL seviyesine ulaştı. Toplantı, denetim raporunun ardından üyelerin görüş ve önerileriyle devam etti.