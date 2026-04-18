Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi kritik gelişme! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: Derbi öncesi dev prim

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan lider Galatasaray, şampiyonluk ateşini yeniden yaktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin dün akşam yaşadığı beklenmedik puan kaybı, sarı-kırmızılı camiada iştahları kabartırken, hedef Ankara’dan kayıpsız dönerek zirvedeki farkı açmak olarak belirlendi.
Geçtiğimiz hafta kendi evinde Kocaelispor karşısında alınan beraberlikle taraftarını üzen Cimbom, bu kaybı Gençlerbirliği karşısında telafi etmek istiyor. Takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve odağı tamamen şampiyonluğa çevirmek isteyen Başkan Dursun Özbek, hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’nde tam mesai harcadı.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre; vaktinin büyük bir kısmını tesiste geçiren Özbek, bu kritik süreçte takımı bir an bile yalnız bırakmadı.
Başkan Özbek’in tesislerdeki mesaisi sadece izlemekle sınırlı kalmadı. İşte operasyonun detayları:
Özbek, ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve tam destek mesajı verdi. Oyuncularla yakından ilgilenen ve onlara olan güvenini tazeleyen başkan, Kocaelispor maçının unutulması gerektiğini hatırlattı.
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olarak görülen Başkent deplasmanı için motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak isteyen Özbek, bu maça özel galibiyet primi belirledi.