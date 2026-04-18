Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan lider Galatasaray, şampiyonluk ateşini yeniden yaktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin dün akşam yaşadığı beklenmedik puan kaybı, sarı-kırmızılı camiada iştahları kabartırken, hedef Ankara’dan kayıpsız dönerek zirvedeki farkı açmak olarak belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi kritik gelişme! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: Derbi öncesi dev prim Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik maç öncesinde şampiyonluk ateşini yeniden yaktı ve liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak istiyor. Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde tam mesai harcayarak takıma motivasyon sağladı ve özel bir galibiyet primi belirledi. Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek takımın durumu hakkında bilgi aldı ve tam destek mesajı verdi. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak taraftarını üzmüştü ve bu maçı telafi etmek istiyor.

KOCAELİSPOR YARALARI KEMERBURGAZ’DA SARILIYOR

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Kocaelispor karşısında alınan beraberlikle taraftarını üzen Cimbom, bu kaybı Gençlerbirliği karşısında telafi etmek istiyor. Takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve odağı tamamen şampiyonluğa çevirmek isteyen Başkan Dursun Özbek, hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’nde tam mesai harcadı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; vaktinin büyük bir kısmını tesiste geçiren Özbek, bu kritik süreçte takımı bir an bile yalnız bırakmadı.

ÖNCE MOTİVASYON SONRA ÖZEL PRİM

Başkan Özbek’in tesislerdeki mesaisi sadece izlemekle sınırlı kalmadı. İşte operasyonun detayları:

Özbek, ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve tam destek mesajı verdi. Oyuncularla yakından ilgilenen ve onlara olan güvenini tazeleyen başkan, Kocaelispor maçının unutulması gerektiğini hatırlattı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olarak görülen Başkent deplasmanı için motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak isteyen Özbek, bu maça özel galibiyet primi belirledi.