Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş transferde gövde gösterisi yapacak! 7 oyuncu ile yollar ayrılıyor: 5 yeni yıldız yolda

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, beklentilerin altında kalan kanat hattını 2026-27 sezonu öncesi tamamen yenileme kararı aldı. Aralarında Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın da bulunduğu 6 oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan yönetim, rotayı İtalya ve Brezilya’ya kırdı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 10:42

Beşiktaş’ta gelecek sezonun transfer stratejisi netleşmeye başladı. Özellikle kanat oyuncularından bir türlü istenen verimi alamayan siyah-beyazlı yönetim, bu bölgede "sil baştan" kararı aldı. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla, hem kiralık oyuncuların durumu netleşti hem de geniş bir transfer listesi oluşturuldu.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş transferde gövde gösterisi yapacak! 7 oyuncu ile yollar ayrılıyor: 5 yeni yıldız yolda

Beşiktaş, gelecek sezon için kanat hattında büyük bir yapılanmaya giderek 7 oyuncuyla yollarını ayıracak ve 5 yeni yıldız adayıyla ilgileniyor.
Sezon başında kiralanan El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in opsiyonları kullanılmayacak.
Vaclav Cerny ve Milot Rashica ile de yolların ayrılması planlanıyor.
Genç yetenek Devrim Şahin kiralık gönderilecek.
Sağ bek Taylan Bulut da elden çıkarılacak isimler arasında.
Beşiktaş'ın transfer listesinde Riccardo Orsolini, Sadio Mane, Armand Lauriente, Everton Soares ve Issa Soumare yer alıyor.
KANAT HATTINDA BÜYÜK TEMİZLİK

Siyah-beyazlılar, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan isimlerin hiçbirinin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu doğrultuda; El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder sezon sonunda kulüplerine geri dönecek.

Gönderilecek isimler sadece kiralıklarla sınırlı değil: Beklentileri karşılayamayan Vaclav Cerny & Milot Rashica ile de yolların ayrılması planlanıyor. Altyapıdan yetişen genç yetenek Devrim Şahin, deneyim kazanması için yeni sezonda kiralık gönderilecek listesine eklendi.

Sezon başında Schalke'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen genç sağ bek Taylan Bulut, beklenen patlamayı yapamadı. Beşiktaş, Almanya'dan talipleri olan oyuncuyu en az zararla elden çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaş’ın 2026-27 sezonu için radarına aldığı 5 yıldız adayının güncel performansları, sözleşme durumları ve oyun profilleri şu şekilde:

RİCCARDO ORSOLİNİ

İtalya Serie A’nın en istikrarlı kanat oyuncularından biri olan Orsolini, listenin "vitrin" ismi. Bologna formasıyla bu sezon Serie A ve Avrupa arenasında etkili bir grafik çizdi. Özellikle sağ kanattan içeri katederek attığı sol ayaklı şutlarla tanınıyor. Bu sezon 12 Avrupa maçında 3 gol kaydederek dikkat çekti. Sözleşmesi 2027’de bitiyor. 29 yaşına basan oyuncu, kariyerinde yeni bir meydan okuma ve şampiyonluk yarışı veren bir takımda ana aktör olmak istiyor.

SADİO MANE

Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Mane, tecrübesiyle Beşiktaş’ın "lider oyuncu" açığını kapatabilir. Suudi Arabistan'da Al-Nassr formasıyla Cristiano Ronaldo ile birlikte hücumun yükünü çekiyor. Hala yüksek sürati ve bitiriciliğiyle formda olduğunu kanıtladı. 2025 Eylül ayında Al-Ittihad maçındaki performansıyla ligin en iyileri arasında gösterildi. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Serbest oyuncu statüsünde olacak olması, Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor ancak yüksek maaş beklentisi pazarlıkların kilit noktası.

ARMAND LAURİENTE

Dripling yeteneği ve duran top becerisiyle ön plana çıkan Fransız kanat oyuncusu, tam bir "skorer kanat" profili çiziyor. Serie A'da bu sezon 33 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Maç başına kilit pas ve başarılı orta istatistiklerinde ligin en üst yüzdelik dilimlerinde yer alıyor. Sassuolo’nun ligdeki durumuna göre ayrılık ihtimali oldukça yüksek. Beşiktaş’ın İtalya pazarındaki en öncelikli hedeflerinden biri.

EVERTON SOARES

"Cebolinha" lakaplı Brezilyalı yıldız, sol kanatta yarattığı kaos ve bire birdeki etkinliğiyle biliniyor. Brezilya Serie A’da Flamengo ile şampiyonluk yaşadı. Bu sezon 42 resmi maçta görev alarak istikrarını kanıtladı. Teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla Beşiktaş'ın hücumuna estetik katabilecek bir isim. 30 yaşına gelen oyuncu için Flamengo defteri kapanmak üzere. Yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak bakıyor.

ISSA SOUMARE

Listenin en genç ve "potansiyelli" ismi. Fiziksel gücü ve atletizmiyle dikkat çekiyor. Ligue 1’de Le Havre formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol ve 3 asist üretti. 25 yaşındaki Senegalli oyuncu, hızıyla savunma arkasına yaptığı koşularla rakip defansların korkulu rüyası haline geldi. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Bonservis ödemeden kadroya katılabilecek olması, Beşiktaş için bu transferi hem stratejik hem de ekonomik bir hamle haline getiriyor.

