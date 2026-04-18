Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında! Okan Buruk'tan kritik Osimhen kararı: İşte Galatasaray'ın ilk 11'i...

Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Fenerbahçe'nin sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybettiği haftada Cimbom, Ankara'dan zaferle dönerek derbi öncesi farkı açmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde Okan Buruk, Victor Osimhen ile ilgili kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 09:36

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Lider Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği müsabaka, her iki takımın da kaderini tayin edecek kritik öneme sahip.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında! Okan Buruk'tan kritik Osimhen kararı: İşte Galatasaray'ın ilk 11'i...

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasıyla Galatasaray'ın puan farkını açma şansı doğdu.
Galatasaray, milli maç arasından sonra istediği ritmi bulamadı ve son 3 maçta 5 puan kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nde sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor.
Galatasaray'da sol bek Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
Galatasaray ve Gençlerbirliği, lig maçından 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda tekrar karşılaşacak.
ZİRVEDE HESAPLAR DEĞİŞTİ: FENERBAHÇE TAKILDI

Galatasaray’ın Ankara deplasmanı öncesi şampiyonluk yarışında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün akşam sahasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak zirve yolunda yara aldı. Bu sonuçla birlikte 68 puanlı lider Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında kazanması durumunda en yakın takipçisiyle olan farkı 4’e çıkarma şansını yakaladı.

MİLLİ ARA SONRASI KAYIP ARANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından bir türlü istediği ritmi bulamadı. Son 12 günde çıktığı 3 maçta; Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden, ardından Göztepe’yi 3-1 mağlup edip son olarak Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan "Cimbom", toplamda 5 puan bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, bu kritik süreçte öğrencilerini hem lig hem de kupa maratonuna motive etmeye çalışıyor.

VİCTOR OSİMHEN SAHALARA DÖNÜYOR

Galatasaray taraftarına müjdeli haber Nijeryalı yıldızdan geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor. Yıldız golcünün, koluna takılacak özel bir koruyucu aparatla ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

EREN ELMALI SINIRDA: DERBİ TEHLİKESİ

Aslan'da sol bek Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Başkent temsilcisine karşı kart görmesi durumunda Eren, önümüzdeki hafta oynanacak olan dev Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KUPA RANDEVUSU

İki ekip lig maçından sadece 4 gün sonra, 22 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbul’da tekrar karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ankara deplasmanında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 ise şu şekilde:

Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış Alper.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.