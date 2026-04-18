Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında! Okan Buruk'tan kritik Osimhen kararı: İşte Galatasaray'ın ilk 11'i...

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Lider Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği müsabaka, her iki takımın da kaderini tayin edecek kritik öneme sahip.
Galatasaray’ın Ankara deplasmanı öncesi şampiyonluk yarışında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün akşam sahasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak zirve yolunda yara aldı. Bu sonuçla birlikte 68 puanlı lider Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında kazanması durumunda en yakın takipçisiyle olan farkı 4’e çıkarma şansını yakaladı.
Sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından bir türlü istediği ritmi bulamadı. Son 12 günde çıktığı 3 maçta; Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden, ardından Göztepe’yi 3-1 mağlup edip son olarak Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan "Cimbom", toplamda 5 puan bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, bu kritik süreçte öğrencilerini hem lig hem de kupa maratonuna motive etmeye çalışıyor.
Galatasaray taraftarına müjdeli haber Nijeryalı yıldızdan geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor. Yıldız golcünün, koluna takılacak özel bir koruyucu aparatla ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.
Aslan'da sol bek Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Başkent temsilcisine karşı kart görmesi durumunda Eren, önümüzdeki hafta oynanacak olan dev Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
İki ekip lig maçından sadece 4 gün sonra, 22 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbul’da tekrar karşılaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ankara deplasmanında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 ise şu şekilde:
Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış Alper.