İslam Memiş’ten gram altın bombası! Mayıs ayı için hazırlanın

Altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki yön arayışını belirlediğini vurgulayan Memiş, belirsizlik ortamının sürdüğüne işaret etti ve altın fiyatlarındaki düşüş algısını açıkladı.
Memiş, piyasalardaki yönün netleşmesi için bölgedeki gelişmelerin kritik olduğunu belirterek "Şimdi bölgedeki gelen haber akışlarına göre piyasalarda bir aksiyon olacak, bir yön kırılması olacak. Dolayısıyla piyasadan net bir şekilde sinyal almamız için bölgedeki ateşkesin, anlaşma haberlerinin, saldırıların devam edip etmeyeceği ile alakalı net bilgilere sahip olmak lazım. Bölgedeki kararsızlıklar ve gelen haber akışları farklı olmaya devam ettikçe piyasa kendine yön bulamıyor" dedi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Memiş, bunun jeopolitik risklerin arttığına işaret ettiğini söyledi:
“Ancak özellikle son iki gündür petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerde bölgeden tansiyonun yükseleceğini, iyi haberler gelmeyeceğinin sinyalini bize vermiş oluyor.”
İki farklı senaryonun gündemde olduğunu belirten Memiş, "İki ihtimal var karşımızda. Ya savaş devam edecek. Brent petrolün varil fiyatı 140 dolar, 150 dolar veya 200 dolar seviyesine doğru açılacak. Ciddi bir türbülans olacak ve enflasyon, büyüme tahminleri jeopolitik gerilimle birlikte tekrar revize edilecek. Ya da kısa vadeli bir anlaşma haberi gelecek, piyasalar normale dönecek" diyerek olasılıkları sıraladı.
Petrol fiyatlarındaki kritik seviyelere de değinen Memiş, şu uyarıyı yaptı:
“Korkutucu olan şu: özellikle 120 dolar seviyesi kalıcı olursa 140 dolar seviyesi artık sürpriz olmaz. Bu da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalıcı bir enflasyonu beraberinde getireceği gibi merkez bankalarının tekrar bekle-gör politikasıyla birlikte yeniden sıkılaştırma politikasından vazgeçme ihtimalini gündeme getirebilir.”
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerinde “düşüş” algısının doğru olmadığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Altın fiyatları düştü mü, değer kaybetti mi? Kime göre, neye göre? Onu ilk önce yorumlamak lazım.”
"Gram altın TL fiyatı yıla 6.150 TL seviyesinden başlamıştı. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasada 6.715 TL. Şimdi altının düştüğünü söylemek biraz garip oluyor" diyen Memiş, gram altının yılbaşından beri yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.
Ocak ayında görülen sert yükselişlerin sağlıklı olmadığını ifade eden Memiş, o dönemi “manipülasyon fiyatlaması” olarak değerlendirdi:
"Ocak ayında 6.150 TL seviyesinden yıla başlayan gram altın TL fiyatı 8.157 TL seviyesine kadar yükselmişti. Savaşın etkisinden dolayı buradan tekrar geriledi. Zaten ocak ayında gördüğümüz fiyatlar sağlıksızdı ve bunu bir yükseliş olarak değerlendirmiyorduk."
Ons altındaki artışa da dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara değil yıllık performansa bakılması gerektiğini vurgulayarak "Tarihte her zaman şunu görüyoruz: yıl içinde sert dalgalanmalar oluyor ama finale bakmak lazım" dedi.
Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş "Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Her ay düzenli yükselen bir enstrüman diye bir şey finansal piyasalarda yoktur. Ama uzun vadede altın Türkiye’de son 30 yılda her zaman yatırımcısına kazandıran bir araç olmuştur" şeklinde konuştu.
“Altın enflasyona karşı korur, gümüş zengin eder. Son 5 yılın verilerine baktığımızda gümüş altından daha yüksek getiri sağladı" diyen uzman isim, altın ve gümüş arasındaki farka dikkat çekti.
Ancak bunun her yıl geçerli olmayacağını da ekledi:
“Bu her yıl böyle olacak anlamına gelmez. Altın-gümüş rasyosu önemli bir göstergedir.”
Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmesinde "Borsa İstanbul 14.442 puan seviyesinde günü tamamladı. Bu kadar riske rağmen 14.000 puanın üzerinde kalması olumlu. Yıl içinde önce 16.000, ardından 20.000 puan seviyeleri konuşulabilir" diyen Memiş olumlu tahminini açıkladı.
2026 yılına ilişkin genel yaklaşımını da net bir şekilde ortaya koyan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“2026 yılı ‘paradan para kazanma yılı’ değil, ‘parayı koruma yılı’ olarak görülmeli.”
Emlak ve enerji piyasalarına da değinen Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Emlak tarafında TL bazlı ciddi bir düşüş beklenmiyor. Döviz kuru ve maliyetler nedeniyle fiyatların stabil kalması veya artması olası.”
Ayrıca Memiş, "Petrol tarafında 80 doların altı kalıcı olmayabilir. Jeopolitik riskler devam ettiği sürece enerji fiyatlarında oynaklık sürecek" şeklinde konuştu.
Son olarak yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunan Memiş, "Kısa vadeli al-sat yerine uzun vadeli strateji belirlemek daha sağlıklı. Sonuç olarak mevcut sistemde hızlı kazanç beklentisi riskli. Piyasalar dalgalı ve manipülasyona açık. Bu yüzden en önemli konu eldeki parayı korumak ve uzun vadeli plan yapmak" şeklinde konuştu.