Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş’ten gram altın bombası! Mayıs ayı için hazırlanın

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 12:03
1
Altın fiyatları Finans analisti İslam Memiş

Altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki yön arayışını belirlediğini vurgulayan Memiş, belirsizlik ortamının sürdüğüne işaret etti ve altın fiyatlarındaki düşüş algısını açıkladı.

2
altın fiyatları borsa gümüş

Memiş, piyasalardaki yönün netleşmesi için bölgedeki gelişmelerin kritik olduğunu belirterek "Şimdi bölgedeki gelen haber akışlarına göre piyasalarda bir aksiyon olacak, bir yön kırılması olacak. Dolayısıyla piyasadan net bir şekilde sinyal almamız için bölgedeki ateşkesin, anlaşma haberlerinin, saldırıların devam edip etmeyeceği ile alakalı net bilgilere sahip olmak lazım. Bölgedeki kararsızlıklar ve gelen haber akışları farklı olmaya devam ettikçe piyasa kendine yön bulamıyor" dedi.
 

3
Petrol fiyatlarındaki yükseliş

İYİ HABER GELMEYECEK

Petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Memiş, bunun jeopolitik risklerin arttığına işaret ettiğini söyledi:
“Ancak özellikle son iki gündür petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerde bölgeden tansiyonun yükseleceğini, iyi haberler gelmeyeceğinin sinyalini bize vermiş oluyor.”
 

4
Brent petrol

İki farklı senaryonun gündemde olduğunu belirten Memiş, "İki ihtimal var karşımızda. Ya savaş devam edecek. Brent petrolün varil fiyatı 140 dolar, 150 dolar veya 200 dolar seviyesine doğru açılacak. Ciddi bir türbülans olacak ve enflasyon, büyüme tahminleri jeopolitik gerilimle birlikte tekrar revize edilecek. Ya da kısa vadeli bir anlaşma haberi gelecek, piyasalar normale dönecek" diyerek olasılıkları sıraladı.
 

5
Petrol fiyatlarındaki kritik seviyeler

Petrol fiyatlarındaki kritik seviyelere de değinen Memiş, şu uyarıyı yaptı:
“Korkutucu olan şu: özellikle 120 dolar seviyesi kalıcı olursa 140 dolar seviyesi artık sürpriz olmaz. Bu da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalıcı bir enflasyonu beraberinde getireceği gibi merkez bankalarının tekrar bekle-gör politikasıyla birlikte yeniden sıkılaştırma politikasından vazgeçme ihtimalini gündeme getirebilir.”
 

6
ALTIN İÇİN DÜŞÜŞ ALGISI DOĞRU MU?

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerinde “düşüş” algısının doğru olmadığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Altın fiyatları düştü mü, değer kaybetti mi? Kime göre, neye göre? Onu ilk önce yorumlamak lazım.”
 

7
Gram altın TL fiyatı

"Gram altın TL fiyatı yıla 6.150 TL seviyesinden başlamıştı. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasada 6.715 TL. Şimdi altının düştüğünü söylemek biraz garip oluyor" diyen Memiş, gram altının yılbaşından beri yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.
 

8
ocak ayı altın fiyatları

OCAK AYI YANILTICI

Ocak ayında görülen sert yükselişlerin sağlıklı olmadığını ifade eden Memiş, o dönemi “manipülasyon fiyatlaması” olarak değerlendirdi:
"Ocak ayında 6.150 TL seviyesinden yıla başlayan gram altın TL fiyatı 8.157 TL seviyesine kadar yükselmişti. Savaşın etkisinden dolayı buradan tekrar geriledi. Zaten ocak ayında gördüğümüz fiyatlar sağlıksızdı ve bunu bir yükseliş olarak değerlendirmiyorduk."
 

9
YILIN FİNALİNE BAKMAK LAZIM

Ons altındaki artışa da dikkat çeken Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara değil yıllık performansa bakılması gerektiğini vurgulayarak "Tarihte her zaman şunu görüyoruz: yıl içinde sert dalgalanmalar oluyor ama finale bakmak lazım" dedi.

 

10
Altın uzun vadeli bir yatırım aracı

Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş "Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Her ay düzenli yükselen bir enstrüman diye bir şey finansal piyasalarda yoktur. Ama uzun vadede altın Türkiye’de son 30 yılda her zaman yatırımcısına kazandıran bir araç olmuştur" şeklinde konuştu.

 

11
GÜMÜŞ ZENGİN EDER

“Altın enflasyona karşı korur, gümüş zengin eder. Son 5 yılın verilerine baktığımızda gümüş altından daha yüksek getiri sağladı" diyen uzman isim, altın ve gümüş arasındaki farka dikkat çekti.

 

12
Altın-gümüş rasyosu

Ancak bunun her yıl geçerli olmayacağını da ekledi:
“Bu her yıl böyle olacak anlamına gelmez. Altın-gümüş rasyosu önemli bir göstergedir.”
 

13
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmesinde "Borsa İstanbul 14.442 puan seviyesinde günü tamamladı. Bu kadar riske rağmen 14.000 puanın üzerinde kalması olumlu. Yıl içinde önce 16.000, ardından 20.000 puan seviyeleri konuşulabilir" diyen Memiş olumlu tahminini açıkladı.

 

14
2026 yılı 'paradan para kazanma yılı' değil

2026 İÇİN KRİTİK DEĞERLENDİRME

2026 yılına ilişkin genel yaklaşımını da net bir şekilde ortaya koyan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“2026 yılı ‘paradan para kazanma yılı’ değil, ‘parayı koruma yılı’ olarak görülmeli.”
 

15
EV ALACAKLAR İÇİN KÖTÜ HABER

Emlak ve enerji piyasalarına da değinen Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Emlak tarafında TL bazlı ciddi bir düşüş beklenmiyor. Döviz kuru ve maliyetler nedeniyle fiyatların stabil kalması veya artması olası.”
 

16
Petrol tarafında

Ayrıca Memiş, "Petrol tarafında 80 doların altı kalıcı olmayabilir. Jeopolitik riskler devam ettiği sürece enerji fiyatlarında oynaklık sürecek" şeklinde konuştu.
 

17
Kısa vadeli al-sat

Son olarak yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunan Memiş, "Kısa vadeli al-sat yerine uzun vadeli strateji belirlemek daha sağlıklı. Sonuç olarak mevcut sistemde hızlı kazanç beklentisi riskli. Piyasalar dalgalı ve manipülasyona açık. Bu yüzden en önemli konu eldeki parayı korumak ve uzun vadeli plan yapmak" şeklinde konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.