Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kötü bitti: 2 ölü

Birecik ilçesine bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan A.K. (40) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada A.K., üvey kardeşi Hamza ve Sabri Kılıç'ı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşlerin, cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kardeşlerini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan A.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.