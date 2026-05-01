Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kötü bitti: 2 ölü

Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkan üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti. Katil kardeş ise yakalandı.

Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kötü bitti: 2 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 21:22

Birecik ilçesine bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında nedeniyle husumet bulunan A.K. (40) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) tartışmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kötü bitti: 2 ölü

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi üvey kardeşlerini öldürdü.
Olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde meydana geldi.
Aralarında arazi anlaşmazlığı olan A.K. ile üvey kardeşleri Hamza ve Sabri Kılıç arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., üvey kardeşlerine silahla ateş açarak yaraladı.
Hamza ve Sabri Kılıç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı A.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ÜVEY KARDEŞLERİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada A.K., üvey kardeşi Hamza ve Sabri Kılıç'ı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşlerin, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Kardeşlerini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan A.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

