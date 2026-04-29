Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Tren Yolu Sokak'taki iki katlı bir evde acı bir olay meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ Namaza uyanan baba banyoda oğlunun cansız bedenini buldu Alaşehir'de yaşayan 44 yaşındaki Halil Metingider, babası uyuduğu sırada girdiği banyoda cansız bedeni bulundu. Baba İ.M. (80), namaz vakti için kurduğu saatin çalmasıyla uyanıp abdest almak için banyoya girdiğinde oğlunu yerde hareketsiz buldu. Baba, sağlık ekiplerini çağırdı ve sağlık ekipleri Halil Metingider'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı ve cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Baba İ.M. ifadesinde, oğlunun yerde yattığını gördüğünü ve herhangi bir sorunlarının olmadığını belirtti.

Babası İ.M. (80) ile birlikte yaşayan Halil Metingider (44), iddiaya göre babası uyuduğu sırada yıkanmak için banyoya girdi.

ABDEST İÇİN BANYOYA GİRDİĞİNDE FARK ETTİ

Namaz vakti için kurduğu saatin çalmasıyla uyanan baba İ.M., abdest almak amacıyla banyoya gittiğinde oğlunu yerde hareketsiz halde buldu. Oğlunu kaldırmaya çalışan baba başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Metingider'in hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metingider'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba İ.M., ifadesinde, "Evde beraberdik. Ben uyudum. Namaz vakti için saat kurmuştum. Saat çalınca abdest almak için banyoya gittim. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Kaldırmaya çalıştım ama kaldıramadım, sonra sağlık ekiplerini çağırdım. Herhangi bir sorunumuz yoktu" dedi.