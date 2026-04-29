Araçta ölü bulunmuştu! 2 yıl sonra hayatını kaybeden genç adamın eşi hakim karşısına çıktı

Tokat'ta 2 yıl önce aracında ölü bulunan Muhammed Köseoğlu davasında ilk perde açıldı. Cinayet şüphelisi olarak yargılanan eşi Ş.S.K., duruşmada "intihar" iddiasını yinelerken; maktul yakınlarının avukatı, el svaplarında barut izi çıkan sanığın tutuksuz yargılanmasına "Anayasal eşitlik ihlali" diyerek tepki gösterdi. İşte duruşmanın tüm detayları...

Turhal ilçesinde 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun araçta ölü bulunmasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Zile Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Köseoğlu'nun eşi Ş.S.K. cinayet şüphelisi olarak katıldı.

"KAVGA SIRASINDA KENDİ KENDİNİ VURDU"

Davada tutuksuz yargılanan Ş.S.K., üzerine suç isnadını reddederek olayın cinayet olmadığını, kocasının intihar ettiğini öne sürdü. Araç içerisinde kocasıyla tartıştıklarını belirten Ş.S.K., "Kavga sırasında eşim kendi kendini vurdu. Ben silahı görmedim" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEKİ KRİTİK DELİL: EL SVAPLARINDA BARUT İZİ

Daha önce hazırlanan iddianamede, maktulün sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu, olayda kullanılan silah üzerinde parmak izi bulunmasa da şüphelinin el svaplarında baruta rastlanıldığı belirtilmişti.

AVUKATTAN "EŞİTLİK" TEPKİSİ: "NEDEN TUTUKLANMADI?"

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve delillerin değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı 26 Haziran tarihine erteledi.
Davayla ilgili açıklamalarda bulunan Muhammed Köseoğlu'nun avukatı Ertuğrul Yılmaz, "Benzer dosyalarda maktul kadın olduğunda sanık erkek olduğunda tutuklama tedbiri genellikle uygulanır. Ancak somut olayda sanığın delilleri gizlemeye çalıştığı açıkça ortadayken sanık hakkında koruma tedbiri uygulanmamıştır. Anayasadaki eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir" dedi.

