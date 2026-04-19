Dün 112 ekiplerine yapılan ihbarda, bir kişinin silahla kendisini vurduğu bilgisi verildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 44 yaşındaki Hasan Yıldız’ı ağır yaralı halde buldu. Acilen hastaneye kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Polise “Babam intihar etti” dedi: Acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı Esenyurt'ta bir kişi silahla ağır yaralı halde bulunup hastanede hayatını kaybederken, yapılan incelemeler sonucu olayın intihar olmadığı ve silahı kullanan kişinin hayatını kaybeden kişinin oğlu olduğu tespit edildi. 112 ekiplerine silahla kendini vuran bir kişi ihbarı yapıldı. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri 44 yaşındaki Hasan Yıldız'ı ağır yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemeler sonrası olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğlu Şenol Yıldız olduğu belirlendi. Şüpheli Şenol Yıldız kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah üst kattaki evde bulundu.

SİLAHI KULLANAN KİŞİ OĞLU ÇIKTI

Olayın ardından hem evde hem de çevrede detaylı inceleme yapan polis ekipleri, olayın intihar olmadığı yönünde bulgulara ulaştı. Yapılan incelemelerde, olayın aile içinde yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.

“KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI”

Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan komşu İnan Yıldız, "Bizim duyduğumuz önce aile içinde bir tartışma olmuş. Sonrasında silah patlama sesi duymuşlar ve "Ambulans" diye bağırmışlar. Ardından ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Götürdüler. Komşumuz vefat etmiş. Cenaze memleketine gitti. Çok sevdiğimiz, efendi insanlardı. Neden böyle oldu bilemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise üst kattaki evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.