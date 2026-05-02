AK Partili Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ kalp krizi geçirdi. Alucra Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirağ'ın İstanbul'da düzenlenen 18. Giresun Günleri etkinliğine katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gittiği esnada Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ kalp krizi geçirdi AK Partili Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, İstanbul'daki bir etkinliğe giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Faruk Demirağ, Ordu-Giresun Havalimanı'na giderken Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdi. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirağ'a anjiyografi işlemi yapıldı. Demirağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Faruk Demirağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alucra Belediye Başkanı seçildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirağ'a, anjiyografi işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

FARUK DEMİRAĞ KİMDİR?

Faruk Demirağ, ilkokul ve ortaokul öğrenimini Alucra’da tamamladı. Genç yaşta ticaret hayatına atılan Demirağ, uzun yıllar Alucra ilçesinde esnaflık yaptı.

Siyasi kariyerine 2004 yılında AKP Alucra İlçe Başkanı olarak atanan Faruk Demirağ, bu görevini 2013 yılına kadar başarıyla yürüttü. 2013–2020 yılları arasında ticari faaliyetlerine devam eden Demirağ, 2020 yılında AKP tarafından yeniden AKP Alucra İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Kasım 2023’e kadar ilçe başkanlığı görevini sürdüren Faruk Demirağ, belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Demirağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Alucra Belediye Başkanı seçildi.

Evli olan Faruk Demirağ, iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.