Enez Kaymakamı trafik kazası geçirdi

Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı'nda saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Uzunköprü'den Keşan yönüne seyir halinde olan A.İ.A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Kaymakam Merve Ayık dahil 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayık'ı hastanede İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat müşahede altında tutulan Kaymakam Ayık, taburcu edildi.