Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ordu’da hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Güler’in ileri tetkik ve tedavisinin İstanbul'da sürdürülmesine karar verildi.
Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla sevki gerçekleştirilen Güler’in, saat 21.45 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı VIP alanına ambulansla getirildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
Kanal Ordu tarafından paylaşılan görüntülerde ambulans uçağa alınan Güler'in İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledildiği ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
AK Parti'nin adayı olarak 2024'te yapılan yerel seçimlere giren Mehmet Hilmi Güler, yüzde 40 oy alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.