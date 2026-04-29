İşportacı teyze, belediye başkanının adeta yakasına yapıştı! Satış yapmadan bırakmadı

Aydın'da Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in katılımıyla gerçekleştirilen tören öncesi ilginç anlar yaşandı.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i müşteri olarak gören işportacı Selma Teyze, hiç kimseyi dinlemeden Başkan’a yara bandı ve mendil satmayı başardı.
Satışı tamamlayıp ücretini aldıktan sonra işportacı Selma Teyze, herkesin şaşkın bakışları arasında yeni müşteriler bulmak için alandan ayrıldı.