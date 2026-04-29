İstanbul’da 100.000 konut için gerçekleştirilen TOKİ kurası sonrası kura işlemlerinde hata olduğu iddia edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DMM'den TOKİ kurasında 'yedi haneli numara' hataları iddialarına cevap Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da 100.000 konut için yapılan TOKİ kurasında iddia edilen hatalara dair açıklama yaptı. DMM, kura sürecinin noter huzurunda, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapıldığını belirtti. Kura çekimleri 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sosyal medyada canlı yayınlandı. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı ve şartları sağlayan tüm vatandaşların hakları sisteme tanımlandı. DMM, kura sonuçlarının noter onayıyla kesinleştiğini ve resmi kanallarla ilan edildiğini vurguladı. Kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi ve sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddialara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı: İşte DMM'den yapılan açıklama:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

RESMİ MAKAMLARIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI!

Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.

https://x.com/dmmiletisim/status/2049235351840190495?s=20