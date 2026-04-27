Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Resmi Gazete'de çıkan karar sonrası "Hastaneler satılıyor" iddiasına açıklama

Resmi Gazete'de yayınlanan taşınmaz listesi sonrası "Devlet hastaneleri satılıyor" iddiası ortalığa atıldı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bu durumun aktif hastaneleri kapsamadığını sadece atıl ve işlevini yitirmiş alanlara ilişkin olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Resmi Gazete'de çıkan karar sonrası
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 23:28

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Hastaneler satılıyor’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesiyle ilgili 'hastaneler satılıyor' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu karar, fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir.
Listede yer alan sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazlar korunacaktır.
Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir.
Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN LİSTE SONRASI "HASTANELER SATILIYOR" İDDİASI

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin ‘Hastaneler satılıyor’ şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu karar, fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazlar korunacaktır. Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir. Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir. Son 23 yılda 27 Şehir Hastanesi, 21 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamaları esas almaları ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Kamu Hastaneleri
#Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
#Resmî Gazete
#Hastane Satışı İddiaları
#Taşınmaz Değerlendirme
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.