2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda Bakanlığın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla aktarıldı. Bu uygulama sayesinde adaylar kura sürecini eş zamanlı olarak izleyebildi. Çekilişi anlık takip edemeyenler ise YHGM’nin resmî internet sitesi aracılığıyla sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki, 2026 ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları açıklandı mı?

HABERİN ÖZETİ Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları nereden sorgulanır? EKİP görüntüleme ekranı Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi, canlı yayınla duyuruldu ve sonuçların EKİP sistemi üzerinden ilan edileceği belirtildi. 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi, Bakanlığın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla aktarıldı. Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde YHGM’nin resmî web sitesi üzerinden yayımlanacak. Atama sonuçları, tebligat yerine geçecek şekilde Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemi üzerinden ilan edilecek. Başvurular 16 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona ermişti. Kura kapsamındaki unvanlar arasında uzman tabipler, tabipler, uzman diş tabipleri, diş tabipleri, uzman eczacılar ve eczacılar yer aldı. Kura çekimi 15 Nisan Çarşamba günü noter huzurunda yapıldı.

Kura sonuçlarının, çekilişin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde YHGM’nin resmî web sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Adaylar, atama sürecine ilişkin güncel duyurulara Sağlık Bakanlığı YHGM’nin internet adresinden ulaşabilecek. Öte yandan başvurusu reddedilen adayların itirazları incelenmiş ve sonuçlar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden duyurulmuştu. Adayların, kura öncesinde EKİP sistemi aracılığıyla itiraz sonuçlarını kontrol etmeleri önem taşıyan hususlar arasında yer aldı.

İlk Defa ve Yeniden Atama sürecinde başvurular 16 Mart’ta başlamış, 25 Mart tarihinde sona ermişti. Bu zaman diliminde adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tercihlerde bulundu.

Kura kapsamındaki unvanlar şu şekilde belirlendi:

Uzman tabipler ve tabipler

Uzman diş tabipleri ve diş tabipleri

Uzman eczacılar ve eczacılar

Tıpta Uzmanlık Mevzuatı çerçevesinde uzman olanlar

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı kura çekimi, 15 Nisan Çarşamba günü Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapıldı. Süreç, şeffaflığın sağlanması amacıyla eş zamanlı canlı yayın aracılığıyla adaylara açık biçimde sunuldu. Ancak kura alanına fiziki katılım kabul edilmedi. Çekilişi tekrar izlemek isteyenler, Sağlık Bakanlığı’nın resmî YouTube kanalı üzerinden kayıtlı yayına ulaşabiliyor. Atama sonuçları, tebligat yerine geçecek şekilde EKİP sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini bu platform üzerinden görüntüleyebilecek. Başvurusu uygun bulunmayan adaylar ise ret gerekçelerini yine sistem aracılığıyla inceleyebilecek. Bu adaylar, elektronik ortamda itiraz hakkını kullanabilecek. Yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sonuçları da aynı sistem üzerinden duyurulacak.