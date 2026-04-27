Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı için süreci başlattı. Bakanlıkça yayımlanan ilana göre, adayların hem genel hem de özel şartları karşılaması gerekiyor. Sınavda başarılı olarak göreve başlamaya hak elde eden adaylar, Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde talep edilen belgeleri bizzat teslim edeceklerdir. İşe alınacak personel deneme sürecine tabi tutulacaktır. Şartları karşılamadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları idare tarafından iptal edilecektir. Bu önemli istihdam imkânına dair tüm ayrıntılara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmî internet sitesi ile İŞKUR duyurularından erişilebilir. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı başvuru şartları ve kriterleri neler olacak?

HABERİN ÖZETİ Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 157 işçi şartları neler başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı, 157 Temizlik Görevlisi alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Alım yapılacak meslek dalı Temizlik Görevlisi'dir. Adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması gerekmektedir. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden veya Alo 170 hattı aracılığıyla yapılabilecektir. Kura çekimi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

GSB 157 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Alım yapılacak meslek dalı Temizlik Görevlisi olup, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) eğitim seviyesine sahip olması zorunludur. Ayrıca, engelli veya eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde bulunan adayların bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Genel şartlar ise şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesinin olumlu sonuçlanması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak.

Görevini sürekli yapmasına engel bir hastalığının bulunmaması.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması.

Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlarda belirtilen niteliklere sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" bağlantısı aracılığıyla ya da Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecektir. Başvuruların değerlendirilme süreci şu aşamaları kapsayacaktır:

1. Kura Çekimi: Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecektir. Kura çekimi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav: Kura sonucunda açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek olup, bu adaylar sözlü mülakata çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı kabul edilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecektir.