Çinli çocukla İngilizce pratiği yapan Dr. Abdullah Sayıner tüm dünyada viral oldu!

Çin'de kaydedilen görüntüler kısa süre içinde tüm dünyada gündem oldu. 6 yaşındaki Çinli bir çocuğun İngilizce pratiği yapmak için turistlerle sohbet ettiği görüntüler yürekleri ısıttı. Çinli çocuğun Türk kafilesine denk geldiği ve konuştuğu kişinin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sayıner olduğu öğrenildi. "Efsane doktor" olarak bilinen ve Denizli'ye heykeli dikilen Sayıner'in çocukla samimi sohbeti milyonlarca kişi tarafından izlendi. Konuşmanın sonunda çocukla fotoğraf da çekilen Sayıner, Çinli çocuğu Türkiye’ye gelmeyi düşünmeleri halinde gezdireceğini söyleyerek iletişim için e-posta adresini paylaştı.

