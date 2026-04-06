Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: Masada 4 kritik başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Önemli konuların görüşüleceği toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.
Kabine'nin ana gündem maddesi, Orta Doğu'da 38 gündür devam eden savaş olacak. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlanması için yürütülen diplomatik çabalar ve sahadaki son gelişmeler ele alınacak.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan'da gerçekleştirdiği diplomatik görüşmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte artan enerji fiyatları, savaşın ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele de masada olacak.
Kabine Toplantısı'nda görüşülecek en önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin sahaya yansımalar ve bu konuda hazırlanan raporlar Kabine üyelerine sunulacak.
Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler de toplantıda ele alınacak.
Kritik toplantının bir diğer önemli konu başlığı Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmış, cumartesi günü ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul'da ağırlamıştı.
Her iki lidere de Türkiye'nin savaşın sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu hatırlatan Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının istikrar ortamına zarar verdiğini belirtmişti.