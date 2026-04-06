Editor
 | Onur Kaya

Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: Masada 4 kritik başlık var

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda ana gündem Orta Doğu'daki savaş olacak. Ayrıca savaşın ekonomiye etkileri de masaya yatırılacak. Ayrıca Kabine'de iki önemli konu daha ele alınacak.

Haber Merkezi
06.04.2026
saat ikonu 04:59
06.04.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Önemli konuların görüşüleceği toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ve ana gündem maddeleri Ortadoğu'daki savaş, terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
Toplantının ana gündemi ABD-İsrail-İran savaşı ve Ortadoğu'daki gelişmeler olacak.
Savaşın ekonomiye etkileri, artan enerji fiyatları ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pakistan temasları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci ve PKK terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin raporlar sunulacak.
Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde yer alacak; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenski ile yaptığı görüşmelerin sonuçları konuşulacak.
ANA GÜNDEM ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI

Kabine'nin ana gündem maddesi, Orta Doğu'da 38 gündür devam eden savaş olacak. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlanması için yürütülen diplomatik çabalar ve sahadaki son gelişmeler ele alınacak.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan'da gerçekleştirdiği diplomatik görüşmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte artan enerji fiyatları, savaşın ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele de masada olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine Toplantısı'nda görüşülecek en önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin sahaya yansımalar ve bu konuda hazırlanan raporlar Kabine üyelerine sunulacak.

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler de toplantıda ele alınacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kritik toplantının bir diğer önemli konu başlığı Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmış, cumartesi günü ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul'da ağırlamıştı.

Her iki lidere de Türkiye'nin savaşın sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu hatırlatan Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının istikrar ortamına zarar verdiğini belirtmişti.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
