Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

05.04.2026

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA SON DURUM!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i balistik füzelerle hedef alan İran, geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir F-15E savaş uçağını düşürdü. ABD Başkanı Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurdu. ABD pilotun kurtarıldığı açıklamasının ardından İran, arama görevine katılan 2 ABD uçağını ve 2 helikopteri düşürdüğünü açıkladı. İşte ABD-İsrail-İran savaşında son durum...
 

Tarih 23:13

TRUMP VERDİĞİ SÜREYİ YİNE UZATTI!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.
Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.
Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit etmiş, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti.

Tarih 21:55

İRAN’DAN HAYFA’YA MİSİLLEME SALDIRISI: YARALILAR VE ENKAZ ALTINDA KAYIPLAR VAR

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi. 

İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.

Tarih 21:36

ENKAZDA ABD'Lİ ASKERİN VÜCUT PARÇASI BULUNDU İDDİASI

İran, düşürülen ABD uçaklarının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.

Tarih 17:05

TRUMP: İRAN İLE YARIN ANLAŞABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Büyük bir saldırı için salı gününü işaret Trump, "İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılmasını isteyen Trump, küfür etti. Ayrıca Trump, yarın İran ile bir anlaşmaya varabileceklerini belirtti. 

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İkon
Tarih 16:50

İRAN SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasında İsrail'in Hayfa şehrindeki rafineri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD bağlantılı enerji ve petrokimya tesislerine yönelik saldırıların görüntülerini paylaştı.

Tarih 16:30

"TRUMP HALA TAŞ DEVRİ2NDE YAŞIYOR"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına jet bir cevap verdi. Trump'ın enerji santrallerini ve köprülerini yıkmakla tehdit ettiğini belirten Arif, "Baskı altında bile olsa inşaat yolunu seçtik. Trump, hala Taş Devri'nde yaşıyor" diye konuştu.

İkon
Tarih 15:05

İRAN ORDUSU DUYURDU! "İMHA EDİLDİ"

İran ordusu, İsfahan eyaletinde ABD ve İsrail’e ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Ordu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’e ait bir adet Hermes 900 tipi İHA ile ABD’ye ait 2 adet MQ-9 tipi İHA, ordunun hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek İsfahan’da vurulup imha edildi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, son düşürülen İHA’larla birlikte savaşın başlangıcından bu yana ülkenin hava savunma sistemi tarafından imha edilen toplam İHA sayısının 162’ye ulaştığı bildirildi.

 

İkon
Tarih 15:00

DONALD TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay" ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca pazartesi günü saat 13.00’te (TSİ 20.00) Oval Ofis’te askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Tarih 14:52

İSRAİL LÜBNAN’IN GÜNEYİNE SALDIRDI

İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sidon Bölgesi'ndeki Kfar Hatta’yı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık, ölenler arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu aktardı.

Tarih 13:30

İRAN: 2 UÇAK VE 2 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Tasnim'e konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, düşürülen ABD hava araçlarının 2 C-130 askeri nakliye uçağı ve iki Blackhawk helikopteri olduğunu açıkladı.

İkon
Tarih 12:00

ABD UÇAĞININ ENKAZI GÖRÜNTÜLENDİ

ABD/İsrai-İran savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. İran ordusu geçtiğimiz saatlerde ABD'ye ait bir helikopter ve kargo uçağının düşürdüklerini açıklamıştı. İsfahan'ın güneyinde BlackHawk helikopteri ve bir C130 askeri nakliye uçağının imha edildiğine dair ilk görüntüler yayınlandı.

Tarih 11:00

İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E GÖZDAĞI

 İran'dan hem ABD'ye hem de İsrail'e bir gözdağı geldi. İran'lı bir yetkili, 'Büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.

İkon
Tarih 09:30

BAE'YE SALDIRI: PETROL TESİSİNİN FALİYETLERİ DURDURULDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı

 


 

Tarih 08:45

İRAN, BİR ABD UÇAĞINI DAHA DÜŞÜRDÜ

İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü. 

Açıklamada, “İşgalcilerin yakıt ikmali yapmak için kullandığı bir C-130” ifadesi kullanıldı. İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotların kurtarma operasyonu sırasında birkaç 'uçan cismin' imha edildiğini açıkladı.

İkon
İkon
Tarih 07:15

ABD 2. PİLOTU DA KURTARDI

ABD, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardı. Operasyon sırasında çatışma çıktığı öğrenilirken, ABD Özel Kuvvetleri'nin pilotu kurtarıp başarıyla bölgeden çıktığı belirtildi.

İkon
Tarih 06:45

PİLOTU KURTARMA OPERASYONUNDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.

 

İkon
Tarih 06:00

İRAN'DAN BAHREYN'E SALDIRI

İran gece saatlerinde yine Bahreyn'i hedef aldı.  Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktığı bildirildi. 

İkon
Tarih 02:30

KUVEYT'TE PETROL TESİSİNDE YANGIN

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde saldırı düzenlendiğini açıkladı. Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı aktarıldı. 

İkon
Tarih 01:30

"İRAN SALDIRILARINA KARŞI KOYULDU"

Kuveyt Haber Ajansı (KUNA), Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının ülkedeki güvenlik durumu hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, "Kuveyt hava savunması şu anda düşman füze saldırılarına ve İHA'lara karşı koymaktadır." ifadesine yer verildi.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.