ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA SON DURUM!
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i balistik füzelerle hedef alan İran, geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir F-15E savaş uçağını düşürdü. ABD Başkanı Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurdu. ABD pilotun kurtarıldığı açıklamasının ardından İran, arama görevine katılan 2 ABD uçağını ve 2 helikopteri düşürdüğünü açıkladı. İşte ABD-İsrail-İran savaşında son durum...
TRUMP VERDİĞİ SÜREYİ YİNE UZATTI!
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.
Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.
Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit etmiş, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti.
İRAN’DAN HAYFA’YA MİSİLLEME SALDIRISI: YARALILAR VE ENKAZ ALTINDA KAYIPLAR VAR
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.
İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.
ENKAZDA ABD'Lİ ASKERİN VÜCUT PARÇASI BULUNDU İDDİASI
İran, düşürülen ABD uçaklarının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.
TRUMP: İRAN İLE YARIN ANLAŞABİLİRİZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Büyük bir saldırı için salı gününü işaret Trump, "İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılmasını isteyen Trump, küfür etti. Ayrıca Trump, yarın İran ile bir anlaşmaya varabileceklerini belirtti.
İRAN SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasında İsrail'in Hayfa şehrindeki rafineri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD bağlantılı enerji ve petrokimya tesislerine yönelik saldırıların görüntülerini paylaştı.
"TRUMP HALA TAŞ DEVRİ2NDE YAŞIYOR"
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına jet bir cevap verdi. Trump'ın enerji santrallerini ve köprülerini yıkmakla tehdit ettiğini belirten Arif, "Baskı altında bile olsa inşaat yolunu seçtik. Trump, hala Taş Devri'nde yaşıyor" diye konuştu.
İRAN ORDUSU DUYURDU! "İMHA EDİLDİ"
İran ordusu, İsfahan eyaletinde ABD ve İsrail’e ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Ordu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’e ait bir adet Hermes 900 tipi İHA ile ABD’ye ait 2 adet MQ-9 tipi İHA, ordunun hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek İsfahan’da vurulup imha edildi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, son düşürülen İHA’larla birlikte savaşın başlangıcından bu yana ülkenin hava savunma sistemi tarafından imha edilen toplam İHA sayısının 162’ye ulaştığı bildirildi.
DONALD TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay" ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca pazartesi günü saat 13.00’te (TSİ 20.00) Oval Ofis’te askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
İSRAİL LÜBNAN’IN GÜNEYİNE SALDIRDI
İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sidon Bölgesi'ndeki Kfar Hatta’yı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlık, ölenler arasında 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu aktardı.
İRAN: 2 UÇAK VE 2 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ
Tasnim'e konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, düşürülen ABD hava araçlarının 2 C-130 askeri nakliye uçağı ve iki Blackhawk helikopteri olduğunu açıkladı.
ABD UÇAĞININ ENKAZI GÖRÜNTÜLENDİ
ABD/İsrai-İran savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. İran ordusu geçtiğimiz saatlerde ABD'ye ait bir helikopter ve kargo uçağının düşürdüklerini açıklamıştı. İsfahan'ın güneyinde BlackHawk helikopteri ve bir C130 askeri nakliye uçağının imha edildiğine dair ilk görüntüler yayınlandı.
İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E GÖZDAĞI
İran'dan hem ABD'ye hem de İsrail'e bir gözdağı geldi. İran'lı bir yetkili, 'Büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.
BAE'YE SALDIRI: PETROL TESİSİNİN FALİYETLERİ DURDURULDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı
İRAN, BİR ABD UÇAĞINI DAHA DÜŞÜRDÜ
İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü.
Açıklamada, “İşgalcilerin yakıt ikmali yapmak için kullandığı bir C-130” ifadesi kullanıldı. İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotların kurtarma operasyonu sırasında birkaç 'uçan cismin' imha edildiğini açıkladı.
ABD 2. PİLOTU DA KURTARDI
ABD, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardı. Operasyon sırasında çatışma çıktığı öğrenilirken, ABD Özel Kuvvetleri'nin pilotu kurtarıp başarıyla bölgeden çıktığı belirtildi.
PİLOTU KURTARMA OPERASYONUNDA ÇATIŞMA ÇIKTI
İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.
İRAN'DAN BAHREYN'E SALDIRI
İran gece saatlerinde yine Bahreyn'i hedef aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktığı bildirildi.
KUVEYT'TE PETROL TESİSİNDE YANGIN
Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde saldırı düzenlendiğini açıkladı. Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı aktarıldı.
"İRAN SALDIRILARINA KARŞI KOYULDU"
Kuveyt Haber Ajansı (KUNA), Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının ülkedeki güvenlik durumu hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, "Kuveyt hava savunması şu anda düşman füze saldırılarına ve İHA'lara karşı koymaktadır." ifadesine yer verildi.