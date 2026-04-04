Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'a geldi. Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 14:14
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 18:54

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler bir süredir rafta dururken dikkat çeken bir hamle geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ilk görüşmelerin gerçekleştiği İstanbul'a geldi.

HABERİN ÖZETİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin durduğu bir dönemde Ukrayna lideri Zelenskiy, ilk görüşmelerin yapıldığı İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler bir süredir rafta duruyor.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy İstanbul'a geldi.
Zelenskiy, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
İlk görüşmelerin gerçekleştiği yer İstanbul'dur.
Zelenskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ikili gündem konularının yanı sıra , 'İstanbul süreci' çerçevesinde ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabalar ele alınacak.

Ayrıca Zelenskiy'nin sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy'nin Ortodoks Kilisesi'nin en kıdemli din adamı olan Patrik Bartholomeos ile de görüşmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMEDE BARIŞ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiklerini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

ZELENSKİY, BALAT’TA BULUNAN FENER RUM PATRİKHANESİNE GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesine geldi.

ZELENSKİY X'TEN PATLAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2040380733127024915

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin 23 yıl sonra büyük hezimeti: Seneler sonra ilk kez İran'da askeri çatışmada uçak kaybı yaşadı
İran'da kayıplara karışan ABD pilotu nasıl kurtulabilir? Eski askerler yolları anlattı
