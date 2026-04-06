Kaldırımda can pazarı: Kavgada ağır yaralanan gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı

Aksaray’ın Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, bir market çıkışında iki grup arasında başlayan "yan baktın" tartışması, saniyeler içinde taşlı sopalı bir meydan savaşına dönüştü. Beş kişinin birbirine acımasızca saldırdığı olayda, başına ve boynuna isabet eden ağır taş darbeleriyle bilinci kapanan genç bir şahıs, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. Oğlunun başucunda "Oğlum ölüyor, yardım edin!" diyerek feryat eden acılı annenin gözyaşları çevredeki vatandaşların yüreğini dağlarken; olay yerinde tansiyon bir an bile düşmedi. Yaralı gencin bir yakını, o anları kaydetmeye çalışan basın mensubuna küfürler ederek saldırmaya yeltense de, araya giren polis ekipleri olası bir darp olayını son anda engelledi. İlk müdahalesi polis ve sağlık ekiplerince sokak ortasında yapılan ve hayati tehlikesi bulunan genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin teslim olmasıyla birlikte toplam 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

