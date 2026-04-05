Gündem

Editor
 | Nalan Güler Güven

Bahar bitti kış döndü: Balkanlar'dan gelen soğuk dalga sıcaklıkları 8 derece düşürecek!

Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Çarşamba gününden itibaren yerini sert bir düşüşe bırakıyor. Balkanlar üzerinden gelecek sistemle birlikte İstanbul ve İzmir'de sağanak, Ankara'da kış şartları, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkili olacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 23:02

Pazartesi ve Salı günleri yurdun batısında 17-21 derece bandında seyreden bahar havası, Çarşamba günü itibarıyla yerini Balkanlar'dan giriş yapacak kütlesine bırakacak. Marmara'dan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak bu sistem, termometreleri 4 ila 8 derece aşağı çekecek.

ANKARA'DA GECE SICAKLIĞI 0 DERECEYE DÜŞÜYOR

Soğuk hava dalgasının en keskin etkileri Perşembe ve Cuma günleri hissedilecek. Ankara'da Pazartesi 16 derece olan sıcaklık, Perşembe günü gündüz 9, gece ise 0 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında 21 dereceyi gören sıcaklıklar, sert rüzgar ve kuvvetli sağanak yağışla birlikte hissedilir derecede azalacak.

DOĞUDA KAR, BATIDA KUVVETLİ SAĞANAK

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışın cinsi de değişiyor. Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yüksek rakımlı illerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Batı ve güney kıyılarında ise yağışlar kuvvetli sağanak olarak görülecek.

DİKKAT: ÇIĞ VE ZİRAİ DON RİSKİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yoğun kar örtüsü bulunan bölgeler için çığ tehlikesine karşı "kırmızı alarm" haritalar üzerinde mevcut yerini koruyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü iç kesimlerde ani sıcaklık düşüşü nedeniyle oluşabilecek riskine karşı çiftçiler uyarıldı. Ani sıcaklık değişimlerinin tetikleyebileceği salgın hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

