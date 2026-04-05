Bahar bitti kış döndü: Balkanlar'dan gelen soğuk dalga sıcaklıkları 8 derece düşürecek!

Pazartesi ve Salı günleri yurdun batısında 17-21 derece bandında seyreden bahar havası, Çarşamba günü itibarıyla yerini Balkanlar'dan giriş yapacak soğuk hava kütlesine bırakacak. Marmara'dan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak bu sistem, termometreleri 4 ila 8 derece aşağı çekecek.
Soğuk hava dalgasının en keskin etkileri Perşembe ve Cuma günleri hissedilecek. Ankara'da Pazartesi 16 derece olan sıcaklık, Perşembe günü gündüz 9, gece ise 0 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında 21 dereceyi gören sıcaklıklar, sert rüzgar ve kuvvetli sağanak yağışla birlikte hissedilir derecede azalacak.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışın cinsi de değişiyor. Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yüksek rakımlı illerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Batı ve güney kıyılarında ise yağışlar kuvvetli sağanak olarak görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yoğun kar örtüsü bulunan bölgeler için çığ tehlikesine karşı "kırmızı alarm" haritalar üzerinde mevcut yerini koruyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü iç kesimlerde ani sıcaklık düşüşü nedeniyle oluşabilecek zirai don riskine karşı çiftçiler uyarıldı. Ani sıcaklık değişimlerinin tetikleyebileceği salgın hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.